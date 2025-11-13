Alfafar cierra dos días el puente de Ikea
Los trabajos, que se extenderán durante 48 horas, forman parte de un plan integral de refuerzo y acondicionamiento de las vías públicas del municipio que finalizará antes de Navidad
El Ayuntamiento de Alfafar ha comenzado este jueves, las obras de mejora del puente que conecta la zona comercial de Ikea con los barrios de Alfalares y Orba. La actuación, que mantendrá cerrado el paso al tráfico durante 48 horas, tiene como objetivo reforzar la seguridad y el estado de esta vía de comunicación esencial para la movilidad local.
Estos trabajos se enmarcan dentro de un plan global de mantenimiento y modernización de las infraestructuras viarias de Alfafar. En las próximas semanas, el consistorio continuará con el cierre temporal del camino del cementerio, que permanecerá 24 horas cerrado al tráfico para proceder al asfaltado y mejora de la calzada.
Una vez finalizadas estas intervenciones, el Ayuntamiento actuará también en la pista de Silla y en los accesos a Alfafar. Se reforzará también la cimentación y las vigas de los puentes con el fin de garantizar su durabilidad y la seguridad de los vehículos que los transitan.
Adsuara agradece la comprensión
El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, destaca que estas actuaciones son necesarias para seguir mejorando la seguridad y la calidad de las vías públicas: “Sabemos que las obras pueden generar molestias puntuales, pero son imprescindibles para garantizar un tráfico más seguro y fluido en los próximos años”, añade.
Asimismo, Adsuara subraya que el calendario de obras se ha planificado para que todas las actuaciones concluyan antes de Navidad, para evitar afecciones al tráfico durante las fechas de mayor actividad comercial y desplazamientos.
El Ayuntamiento de Alfafar agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de estas actuaciones, que tienen como finalidad reforzar la seguridad, mejorar la movilidad y poner en valor el espacio urbano del municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- València aprueba torres de hasta 16 alturas para viviendas y apartamentos turísticos en el aparcamiento del Carrefour de Campanar
- Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid
- El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados
- El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
- Medio millar de jóvenes valencianos piden ayudas de hasta 80.000 euros al Consell para ser agricultores
- El bebé rinoceronte blanco nacido hace una semana en el Bioparc es macho y sigue un desarrollo 'óptimo
- La Audiencia de València avala la decisión de la jueza y rechaza las diligencias sobre la CHJ solicitadas por la exconsellera Salomé Pradas