El alumnado de Mistata vota a sus representantes en el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia
Los niños y niñas elegidos por sus compañeros tomarán posesión en un acto institucional que se celebrará el 18 de noviembre, dentro de las celebraciones por el Día Mundial de la Infancia
El alumnado de Primaria y Secundaria de los colegios e institutos de Mislata tenían hoy una cita con las urnas. El motivo, la elección de sus representantes en el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, el máximo órgano de representación de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Se eligen a través de elecciones bianuales en todos los centros educativos, donde han vivido con entusiasmo la jornada electoral.
Las elecciones al Consejo de Infancia cuentan con los mismos requisitos que el resto de comicios: un calendario electoral, un censo, una proclamación de candidaturas y su correspondiente campaña electoral. Y tras pedir el voto a sus compañeros y compañeras, hoy ha sido el día decisivo para los cerca de 80 candidatos y candidatas que se habían presentado en los distintos colegios e institutos de Mislata.
Durante la semana previa a los comicios, el ayuntamiento realizó charlas informativas dirigidas a los candidatos y candidatas para concienciarles de la importancia de este órgano de participación ciudadana. Y hoy, para seguir la evolución de las votaciones, la concejala de Infancia, Jennifer Nieves, y el concejal de Educación, Alfredo Catalá, han visitado alguno de los colegios e institutos.
Doce años de consejo
El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia ha sido una de las grandes apuestas por la participación ciudadana impulsadas por el Ayuntamiento de Mislata, que empezó a rodar hace ahora doce años. Los ganadores y ganadoras de este proceso electoral serán nombrados por el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y tomarán posesión en un acto institucional que tendrá lugar en el Centro Cultural Carmen Alborch el próximo 18 de noviembre, dentro de las celebraciones para conmemorar el Día Mundial de la Infancia.
