Burjassot y el Círculo Católico San Roque colaborarán para acondicionar el teatro

El Ayuntamiento de Burjassot y la Asociación Cultural Círculo Católico San Roque han firmado un convenio de colaboración destinado a apoyar las obras de acondicionamiento del Teatro del Círculo Católico, un espacio cultural de referencia en el municipio desde hace décadas.

El acuerdo, suscrito por el alcalde, Rafa García y el presidente del Círculo Católico, Ramón Enrique Carbonell, contempla una aportación municipal de 6.000 euros para contribuir a acometer las mejoras necesarias en la instalación situada en la calle Cervantes, 15. El objetivo es reforzar la actividad cultural local y asegurar la continuidad de un teatro que, desde la afición amateur de numerosos vecinos y vecinas, ha desempeñado un papel notable en la vida artística y social de Burjassot y que es patrimonio de la localidad.

Como parte del convenio, el Círculo Católico se compromete a desarrollar el proyecto de mejora, justificar su ejecución y mantener la programación cultural en el teatro rehabilitado. También deberá garantizar que los recursos obtenidos se destinan a las actuaciones previstas y continuar trabajando por el acceso a la cultura, la participación ciudadana y la promoción del talento local, tal como viene haciendo la entidad.

El Teatro del Círculo Católico, inaugurado en 1977 y heredero del antiguo local de 1969, acoge representaciones teatrales, musicales y festivas, además de actividades impulsadas por la asociación, que trabaja por el enriquecimiento cultural de Burjassot.