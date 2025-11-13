Burjassot y el Círculo Católico San Roque colaborarán para acondicionar el teatro
El consistorio aportará 6.000 euros para acometer las mejoras necesarias en la instalación situada en la calle Cervantes
El Ayuntamiento de Burjassot y la Asociación Cultural Círculo Católico San Roque han firmado un convenio de colaboración destinado a apoyar las obras de acondicionamiento del Teatro del Círculo Católico, un espacio cultural de referencia en el municipio desde hace décadas.
El acuerdo, suscrito por el alcalde, Rafa García y el presidente del Círculo Católico, Ramón Enrique Carbonell, contempla una aportación municipal de 6.000 euros para contribuir a acometer las mejoras necesarias en la instalación situada en la calle Cervantes, 15. El objetivo es reforzar la actividad cultural local y asegurar la continuidad de un teatro que, desde la afición amateur de numerosos vecinos y vecinas, ha desempeñado un papel notable en la vida artística y social de Burjassot y que es patrimonio de la localidad.
Como parte del convenio, el Círculo Católico se compromete a desarrollar el proyecto de mejora, justificar su ejecución y mantener la programación cultural en el teatro rehabilitado. También deberá garantizar que los recursos obtenidos se destinan a las actuaciones previstas y continuar trabajando por el acceso a la cultura, la participación ciudadana y la promoción del talento local, tal como viene haciendo la entidad.
El Teatro del Círculo Católico, inaugurado en 1977 y heredero del antiguo local de 1969, acoge representaciones teatrales, musicales y festivas, además de actividades impulsadas por la asociación, que trabaja por el enriquecimiento cultural de Burjassot.
