Compromís Catarroja exige a la Conselleria la rehabilitación urgente del salón de actos del Conservatorio de Música

El grupo municipal Compromís per Catarroja ha presentado una moción al Pleno del Ayuntamiento para exigir a la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo que inicie de forma urgente el proyecto de rehabilitación integral del salón de actos del Conservatorio Profesional de Música “José Manuel Izquierdo”. El espacio, inservible desde la dana del 29 de octubre de 2024, sigue sin ningún calendario de reconstrucción a pesar de ser esencial para el funcionamiento del centro, que cuenta con 360 alumnos de varios municipios de l'Horta Sud.

El vicealcalde y concejal de Educación de Catarroja, José Antonio Cuberos, ha recordado que el Conservatorio es "un centro de referencia comarcal donde estudian 360 alumnos, cerca del 60% de otros municipios de l'Horta Sud, y su salón de actos era un espacio fundamental para el desarrollo artístico y educativo del alumnado".

Antes de la dana, este espacio llegaba a albergar cerca de 200 actuaciones anuales, tanto del alumnado como de agrupaciones invitadas, convirtiéndose en un motor cultural para Catarroja y la comarca. Un año después de labarrancà que devastó la planta baja y el sótano del edificio, todavía no hay proyecto para la rehabilitación del Salón de Actos.

Estado actual del conservatorio de Catarroja. / Compromís

Según ha denunciado Dolors Gimeno, portavoz de Compromís Catarroja "la intervención de la Conselleria ha sido del todo insuficiente. Podemos entender que la obra no esté en marcha, pero es que no hay ni proyecto, ni calendario, ni ninguna previsión. Además se ha reabierto la planta baja, pero el ascensor sigue siendo sin funcionar y la reforma se ha hecho de una manera tan austera que casi resulta indigna de un centro educativo público de estas características". Esta situación afecta especialmente al alumnado con movilidad reducida, que no puede acceder a las plantas superiores por falta de ascensor operativo.

"La educación artística no puede seguir esperando"

La moción presentada por Compromís exige a la Conselleria que asuma su responsabilidad como titular del centro y que presente un proyecto completo de rehabilitación del salón de actos y accesos, con garantías de seguridad, funcionalidad y adecuación acústica y escénica. Asimismo, reclama que se repare con urgencia el ascensor y se haga público un calendario de ejecución con plazos concretos.

Como afirma Cuberos "la educación artística no puede seguir esperando. La rehabilitación de ese salón de actos forma parte, también, de la reconstrucción emocional de Catarroja y de toda la comarca".Gimeno, por su parte, ha destacado que "la Conselleria no puede mirar hacia otro lado mientras un centro público como el de Catarroja, con una trayectoria ejemplar, sigue sin un espacio fundamental para su actividad".

La formación valencianista trasladará también esta reivindicación a la Dirección del Conservatorio, a la Dirección General de Centros Docentes ya los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes, a fin de sumar apoyos y agilizar la recuperación de un espacio esencial para el futuro del centro y de la cultura musical en l'Horta Sud.