Compromís denuncia que la comisión de investigación de contratos de la dana de Torrent sigue sin información

Compromís-EU-Podem ha lamentado los grupos municipales de la oposición de Torrent "continúan sin tener acceso a información básica" para poder estudiar las contrataciones de emergencia efectuadas por el consistorio como consecuencia de la dana. En este sentido, el portavoz Xavier Martí, portavoz de la coalición valencianista de izquierdas, recuerda que exigió en la última sesión de la comisión de investigación toda esta información.

Como publicó en su día este diario, la oposición del pleno de Torrent formada por PSOE, Compromís-EU-Podem y el concejal no adscrito sacaron adelante en el pleno de junio la moción presentada por los dos partidos de izquierda para crear una comisión de investigación sobre los contratos adjudicados por el equipo de gobierno con motivo de la reconstrucción de la dana. La iniciativa original presentada solicitaba la creación de una comisión de investigación para "analizar procedimientos de contratación relacionadas con a atención inicial y la reconstrucción por la dana", así como "evaluar la ejecución actual de los contratos y verificar el cumplimiento de las condiciones y la documentación relativa a estas". Pero, en la propia sesión plenaria, el PSPV incluyó una enmienda de adición: añadir a la citada comisión, el contrato del gabinete de prensa, aprobado en el primer semestre de 2024, por tanto, antes de la dana, y aclarar "las posible irregularidades", así como las "acciones del gabinete y sus protocolos" para "garantizar el derecho de la ciudadanía a una información veraz, transparente y neutral". El PP apoyó la moción y Vox de abstuvo.

El contrato de prensa

La primera sesión se celebró en julio, donde, entre otros aspectos, se aprobó que la presidencia de dicha comisión recaería en la figura de Edu Gómez, concejal del PSOE. En todas las sesiones siguientes, el contrato de prensa centró el debate. "Desde aquella votación plenaria, los grupos municipales de la oposición continúan sin tener acceso a información básica para poder estudiar las contrataciones", explica Xavier Martí, que revela que, en la última sesión de la comisión celebrada recientemente reclamó toda esta información explicando que esos documentos forman parte del protocolo de tramitación de las contrataciones de emergencia que establecieron los propios técnicos del Ayuntamiento de Torrent. Además, según apunta, "tampoco estaba disponible en la plataforma electrónica la información requerida de todos los contratos de emergencia que se tienen que investigar, en concreto, de la primera relación a estudiar no se ha facilitado ninguna información sobre la verificación del gasto para alojar a parte de los damnificados de la DANA, que se asignó a la orden religiosa de los Dominicos, y de la cual han aparecido facturas por un total de 403.704 € sin IVA".

El concejal Xavier Martí, en un pleno de Torrent / L-EMV

Xavier Martí "se muestra muy preocupado porque en todo este tiempo los grupos de la oposición, a pesar de su insistencia, todavía no disponen de documentos básicos como los presupuestos del contratista, ni sus declaraciones responsables, así como tampoco los certificados finales de obra o documento análogo".