La fiesta de Santa Cecilia llena de música las calles de La Pobla de Farnals
Núria Piera Requena es la nueva Musa de la Música 2025 de la Unió Musical Pobla de Farnals
La Unió Musical Pobla de Farnals celebrará del 21 al 23 de noviembre la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un completo programa de actos que combina música y tradición.
Las actividades comenzarán el viernes 21 de noviembre con el concierto de la Banda Juvenil, que tendrá lugar a las 19:00 horas en la Casa de la Cultura.
El sábado 22 de noviembre, la jornada se iniciará a las 17:00 horas con el tradicional pasacalle para recoger a la Musa de la Música 2025, Núria Piera Requena, y continuará con el concierto de la Banda Sinfónica a las 18:00 horas, también en la Casa de la Cultura.
Por último, el domingo 23 de noviembre, la música volverá a llenar las calles del municipio con el pasacalle de recogida de la Musa y los nuevos músicos, a partir de las 12:30 horas.
La celebración de Santa Cecilia constituye uno de los momentos más especiales del calendario anual de la Unió Musical Pobla de Farnals, en el que la agrupación, además de rendir homenaje a la patrona de la música, incorpora en sus filas a nuevos talentos musicales de la localidad.
