El nuevo Pont Nou de Paiporta abrirá en dos semanas con dos carriles y más accesibilidad

La infraestructura permite recuperar la conexión entre ambos márgenes del barranco después del paso de la dana

Supervisión de las obras del Pont Nou de Paiporta

Supervisión de las obras del Pont Nou de Paiporta / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Paiporta

Paiporta se prepara para reabrir en las próximas dos semanas el Pont Nou, una infraestructura clave que recupera la conexión entre ambos márgenes del barranco tras la dana y que lo hará con dos carriles de circulación, uno por sentido, dos aceras, una de ellas ciclopeatonal, y un refuerzo integral de toda la estructura.

La obra, ha sido supervisada por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabédurante su visita al municipio, forma parte del plan de reconstrucción impulsado por el ayuntamiento y financiado con apoyo estatal. Además del Pont Nou, avanzan las actuaciones en la nueva pasarela ciclopeatonal y en el puente de la CV-406, mientras que la intervención en el Pont Vell se iniciará una vez se inaugure el nuevo paso.

Recepción de las obras de Pont Nou de Paiporta.

Recepción de las obras de Pont Nou de Paiporta. / L-EMV

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, destacó "la importancia de que los trabajos se realicen garantizando siempre que la ciudadanía mantenga conexión y paso de una parte a otra del pueblo. Hemos vivido meses difíciles, pero pronto volveremos a contar con una infraestructura segura, moderna y adaptada a las necesidades actuales".

Por su parte, el concejal de Movilidad Urbana y Reconstrucción, Alejandro Sánchez, subrayó que "todas las obras se están ejecutando teniendo en cuenta las necesidades de movilidad de la población y la seguridad ante posibles emergencias futuras. La incorporación del paso ciclopeatonal responde al compromiso del Ayuntamiento con una movilidad más sostenible y segura para todos".

