Asociaciones del Parque Alcosa: "Camarero, no nos volváis a ahogar"

"El día de la dana del 29 de octubre de 2024 nuestros locales de atención diurna, el convivencial y sociolaboral, quedaron arrasados. De noviembre a marzo llegamos a un acuerdo extraordinario con la Conselleria de Servicios Sociales para poder seguir trabajando en situación dana, con nuestros recursos, y desde el mes de abril llevamos sin cobrar", manifiesta Juanmi Fernández, director del Centro de Día de Inserción Sociolaboral del Parque Alcosa, que se ha concentrado con el colectivo SOS Parke y Kolectivo Jóvenes Parke en la puerta de conselleria para reclamar los siete meses de impago y el silencio administrativo.

"Hasta septiembre ha habido comunicación con la conselleria, pero desde finales de mes no hay ningún tipo de comunicación y lo que le pedimos a Susana Camarero es que no nos vuelvan a ahogar", añade Fernández, que explica que tras la dana han continuado trabajando en la zona cero, atendiendo a las familias y a los jóvenes sin cesar el trabajo educativo "por lo que pedimos el pago inmediato de los siete meses que nos deben y una negociación para entrar a la normalidad por fases, ya que toda la documentación quedó anegada y estamos reponiéndola".

El director expresa que "no pagar a un centro pequeño implica que tengamos que cerrar". "Estamos hablando de unos 45.000 euros al mes, unos 135.000 euros en total", agrega. Además, Juanmi informa que en el mes de julio hubo una suspensión cautelar del servicio, y se subsanó, y en septiembre hubo una inspección, que también se subsanó, "desde ahí, ya no hay ninguna comunicación, pedimos el pago y una normalidad por fases". Actualmente, estos centros dan servicio a 48 familias, con 24 plazas para los pequeños y otras 24 para los jóvenes y atienden a menores de toda l'Horta Sud, no solo de Alfafar, además, ya han recuperado su espacio afectado por la dana.

"Castigo" a la respuesta por la dana

Asimismo, miembros del Kolectivo Jóvenes Parke, Teresa García y Nojaima Bautista Peña, han denunciado la situación de un barrio humilde que sigue con barro en sus paredes y edificios y que ha cambiado los colegios por barracones. "Nuestros centros de día son los únicos que quedaron anegados por la barrancada en la comarca. Estos centros han trabajado durante más de 35 años con administraciones de todos los colores políticos sin que nunca se haya cuestionado su utilidad social. Nos encontramos ante un castigo ejemplar ante una de las poblaciones más empobrecidas de la zona, que ha destacado por su capacidad de respuesta ante la emergencia de la dana, la lucha por la reconstrucción y la denuncia de la negligencia", han añadido.

Teresa García y Nojaima Bautista Peña en la lectura del manifiesto del Kolectivo Jóvenes Parke. / S. G.

El barrio Orba no ha estado solo durante esta jornada reivindicativa, sino que ha contado con el respaldo de sindicatos y entidades sociales que han destacado la labor social de los centros de día, así como del colectivo de jóvenes, y han puesto en valor la necesidad de los servicios. El Colectivo de Jóvenes de La Coma y la Granja Júlia, en Paterna, han acudido a la cita para denunciar que ellos también llevan "30 años al pie del cañón soportando impagos". Por su parte, Ruth Moyano, en representación de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) ha expresado que "desde los comités estamos viviendo lo mismo que pasa en el Parque Alcosa, un castigo a la capacidad de reacción que tuvo la coordinadora después de la dana, antes de que lo hicieran las propias administraciones".

Tras los diferentes parlamentos, el colectivo del Parque Alcosa ha dado paso a firmar un documento conjunto con las entidades participantes, para entregárselo a la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, y hacerla conocedora de la situación y pedir una reunión con ella para que se vuelva a restablecer la comunicación y los pagos. Entre los firmantes estaban Intersindical Valenciana, Comisiones Obreras, CGT, Central Obrera Sindical, Col·lectiu Per L'Horta, Ca Revolta, el Sindicato de Estudiantes, Compromís, PSPV, Asamblea Feminista, Acord Social Valencià, La Granja Julia y la Coordinadora de Kolectivos del Parque Alcosa, entre otros. Para finalizar, se han desplazado hasta el PROP para entregar la carta.

Fin de la excepcionalidad

Ante las declaraciones del Kolectivo de Jóvenes del Parke, José Vicente Anaya, director deneral de Gestión del Sistema Sociosanitario y del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales, explica que, ante la situación de la dana "se acogieron a una exención ad hoc emitida por la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Reto Demográfico, para los centros ubicados en zona dana, con la finalidad de que se proporcionara el servicio en condiciones de excepcionalidad y en otra ubicación, hasta el 31 de marzo, mientras se adaptaban los espacios que se habían visto afectados por la dana". Según Anaya el problema está en que, a partir del 31 de marzo, cuando finalizaba el plazo de excepcionalidad, la entidad podría haber solicitado una ampliación de la misma, "pero no lo hizo, y desde ese momento se ha estado prestando el servicio en locales no autorizados por el equipo técnico". "No se les puede abonar las cantidades porque no están ofreciendo este servicio en los lugares autorizados".

"Tampoco han optado por acceder a las ayudas que la Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias convoca periódicamente para mejora de infraestructuras o equipamiento, como las que publicaba el el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el pasado 8 de octubre, a las que se presentaron 119 entidades que han optado a más de 2,5 millones de euros, y que la Conselleria convoca en distintos plazos", expone Anaya. Sin embargo, el colectivo expresa que desde octubre han vuelto a su ubicación habitual. El director general responde que "si han empezado a prestar el servicio ya, la administración seguirá con su compromiso, pero no es inmediato, tienen que presentar la justificación y hacer el trámite oportuno". "Si es cierto que ya están allí, que no lo dudamos, se harán los trámites oportunos para pagarles en lo que queda de año".

Finalmente, la Generalitat subraya que "en el momento en que la entidad retome el servicio en plenas condiciones y los técnicos certifiquen que se realiza atendiendo a la normativa, se financiará con normalidad, según los plazos de justificación, comprobación y abono que establece la Administración".