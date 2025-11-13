Paterna trabaja en su III Plan Municipal de Igualdad
El documento incluye un análisis diagnóstico actualizado y la definición de medidas en coordinación con el Área de Inclusión Social
El Ayuntamiento de Paterna comienza a trabajar en el III Plan Municipal de Igualdad que permitirá continuar reforzando y adaptando las políticas de igualdad en la ciudad y que se inspiran en las recomendaciones internacionales de la Agenda2030 y el ODS 5.
Así lo ha anunciado la Teniente Alcalde de Igualdad, Isabel Segura, quien ha destacado que “seguimos caminando hacia una sociedad dinámica y de buen gobierno para consolidar una igualdad efectiva a través de medidas que contemplen tanto el empoderamiento de las mujeres y niñas, poner fin a la discriminación en el mercado laboral o en la educación, la lucha contra la violencia de género, así como la conciliación familiar, entre otras, contando siempre con la colaboración ciudadana e incorporando la innovación de los recursos digitales como valor añadido”.
Tras la buena acogida de los dos planes anteriores, esta tercera edición incluye un análisis diagnóstico actualizado y la definición de medidas en coordinación con el Área de Inclusión Social. “Queremos avanzar desde un enfoque participativo y de consenso que nos permita detectar y corregir las desigualdades existentes”, ha indicado Segura.
Seguimiento y evaluación
El Plan establecerá sus ejes estratégicos, las tareas de seguimiento y evaluación, y los mecanismos de coordinación entre áreas municipales. Además, se impulsará un modelo de gobernanza basado en la colaboración con asociaciones y colectivos, antes de elevar el documento final a sesión plenaria.
Con esta nueva actuación, Paterna consolida así su compromiso como ciudad moderna, inclusiva e igualitaria poniendo en valor la gestión política de una gran ciudad llena de oportunidades en el ámbito social, económico, cultural y laboral.
