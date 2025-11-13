La Plaza América de Torrent se llena de flamenco

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Concejalía de Fiestas, conmemora este fin de semana el Día Internacional del Flamenco con una completa programación que llenará de arte, ritmo y sentimiento la Plaza América, el sábado 15 de noviembre, de 11:00 a 14:30 horas.

El municipio se suma así a la celebración mundial de este arte universal, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2010, reconociendo su profunda raíz popular y su capacidad de emocionar a través del cante, el toque y el baile. Torrent, ciudad abierta a las tradiciones y a la cultura, ha querido rendir homenaje al flamenco con un evento que combina talento local, pasión y convivencia vecinal.

Una mañana repleta de actuaciones

Durante toda la mañana, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por las diferentes expresiones del flamenco, desde los ritmos más alegres y festivos hasta los cantes más hondos. El programa previsto, que ha contado con la colaboración del Centro Cultural Rociero Andaluz y de la Asociación Amigos de la Cultura Andaluza, es el siguiente:

·11:00 h – Cuadro Rocieros: apertura del evento con la fuerza del compás y el espíritu andaluz.

·11:15 h – Cuadro Andaluces: baile, palmas y guitarras que llenarán la plaza de energía y color.

·11:30 h – Actuación de Fina Colmenero: una de las voces más queridas del panorama local, con un repertorio lleno de sentimiento.

·12:45 h – Cuadro Andaluces: nueva oportunidad para disfrutar del talento y la expresividad de sus bailaores.

·13:00 h – Actuación de Manuela García: cierre de lujo con una artista de gran trayectoria, que pondrá el broche de oro a la jornada con su arte sobre el escenario.

El entorno de la Plaza América se transformará para la ocasión en un rincón andaluz, con ambiente festivo, decoración alusiva y el calor del público torrentí, que año tras año demuestra su afición por el flamenco y la cultura popular.

Torrent, ciudad con alma flamenca

Con esta celebración, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso con la promoción de la cultura en todas sus formas, apostando por actividades que fomenten la participación ciudadana y que acerquen a los vecinos a las raíces musicales y artísticas que forman parte de la historia común.

Cartel. / A.T.

La concejala de Fiestas, María Fernández, ha subrayado que “el flamenco es mucho más que música: es emoción, es arte y es memoria viva. En Torrent tenemos una gran tradición de colectivos y artistas que mantienen ese espíritu, y desde el Ayuntamiento queremos seguir apoyando todas las iniciativas que ponen en valor nuestro patrimonio cultural y nuestras raíces”.

Fernández también ha destacado el carácter participativo y familiar de la jornada: “Invitamos a toda la ciudadanía a venir a la Plaza América, a disfrutar del arte flamenco, del baile y del cante, pero sobre todo de la convivencia y el sentimiento compartido. Será una mañana para celebrar la pasión y la alegría que el flamenco transmite a todos los públicos”.

Un evento abierto a todos

El Día Internacional del Flamenco en Torrent está abierto a la participación de todos los vecinos y vecinas, y contará con la colaboración de entidades y artistas locales que han querido aportar su talento para hacer de esta jornada una auténtica fiesta de la cultura. La entrada es libre y gratuita, y se espera una gran afluencia de público.