La Pobla quiere evitar una "calle del infierno" como en Manises

Este pasado viernes 7 de noviembre un camión arrancó de cuajo un balcón en la calle Rafael Valls de Manises, ya apodada como "calle del infierno" por el vecindario, por la multitud de accidentes y problemas que se crean debido a la estrechez de esta entrada a la población, que hace inviable que un camión y un coche circulen al mismo tiempo, lo que obliga a que se suban a la acera provocando, como ocurrió, golpes en las fachadas de las viviendas.

Algo que no está dispuesto a tolerar el Ayuntamiento de La Pobla Farnals, que ha decidido poner remedio en una de sus calles del caso antiguo, la de Cumbres Mayores, en el entorno de la Plaça Sant Fèlix, que es atravesada por vehículos para acceder a una de las vías de comunicación con Rafelbunyol.

Para más inri, esta vía es de prioridad peatonal, lo que hace aún más llamativo que circulen ya no solo coches, sino camiones por ahí y encima a velocidad no apta para una zona residencial, que cuenta con balcones muy bajos y en peligro de ser afectados por vehículos pesados. Es por eso, que el consistorio ha instalado un gálibo, en el inicio de la calle, para evitar el paso de vehículos pesados.

La casa sin balcón tras ser arrancada por un camión en Manises. / L-EMV

Así lo ha anunciado el alcalde, Enric Palanca: "Esta calle ya tenía una placa prohibiendo la entrada de vehículos mixtos y camiones debido a la altura de los balcones. Este gálibo protegerá las balconadas de la calle de conductores con poca pericia y demasiada prisa", señalaba, a la vez que apuntaba posibles medidas correctoras de velocidad. "Parece necesario también intervenir en estas calles de prioridad peatonal sobre la velocidad que cogen algunos vehículos. El entorno a la plaza San Fèlix no es vía de acceso entre municipios; principalmente circula vecindario, el mismo vecindario que cuando va a pie se queja de lo mismo que él hace cuando se monta en coche... Es preciso intervenir con controles de velocidad aleatorios", apunta el primer edil.

Revisión de la plataforma única

No solo se genera peligro de posible desprendimiento de balcones. Según el alcalde de La Pobla, el sistema de plataforma única que se está instalando como modelo urbanístico en las zonas más antiguas de los municipios, crea inseguridad entre los vecinos, al no tener separación entre la acera y la calzada. "La demanda vecinal más inmediata es proteger los peatones con nuevos obstáculos que recuerdan a las aceras suprimidas. Sin embargo, está comprobado que cuando los conductores ven más segura la separación entre peatones y vehículos, van más deprisa".

Advierte Palanca, quien considera que es una cuestión que plantea muchas dudas: "Al final esas soluciones nos devuelven al pasado y hay que preguntarse si volver al pasado es una cosa buena, o si el precio de tener libertad total de hacer el que nos da la gana es tener el pueblo lleno de barreras, cámaras, resaltos, controles policiales y trampas. Este gálibo es un ejemplo de que el debate está abierto", concluye.