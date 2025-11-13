Quart de Poblet impulsa una nueva edición de “Chef Cole”

La Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius, en colaboración con el Ayuntamiento de Quart de Poblet y la Concejalía de Consumo, ha puesto en marcha una nueva edición del taller “Chef Cole”, una actividad educativa que este año ha tenido como protagonistas a 46 alumnos y alumnas de 6º de Primaria del CEIP Sant Onofre.

El objetivo del taller, que este año ha celebrado su 12ª edición, es concienciar a los niños y niñas sobre la importancia de consumir de forma responsable, enseñándoles a distinguir entre distintos tipos de productos y a comprender mejor su etiquetado, composición y origen, así como seguir una dieta saludable.

A lo largo de dos jornadas, el alumnado participante ha aprendido de manera práctica sobre productos naturales, precocinados, perecederos y no perecederos, así como sobre etiquetado, fechas de caducidad y de consumo preferente o higiene y manipulación de alimentos, entre otras cuestiones. Desde la asociación les han hablado de los criterios que deben tener en cuenta para realizar una compra responsable, desde la relación calidad-precio hasta cuestiones como el etiquetado o los aditivos.

El primer día, los alumnos y alumnas acudieron a la sede de la Asociación Tyrius de Quart de Poblet, que dispone de un espacio con cocina, donde se les explicó en qué consistiría la actividad y qué recetas elaborarían. Ya con la lista de ingredientes en la mano, acudieron al supermercado y realizaron la compra necesaria para la elaboración del menú, donde estuvieron acompañados por monitoras y profesores. En la segunda jornada, escolares e integrantes de Tyrius se pusieron el gorro y el delantal para preparar los platos conjuntamente, bajo las instrucciones de la cocinera Mercé Gabaldó.

Una de las actividades del Chef Cole / L-EMV

Platos saludables

Uno de los aspectos más relevantes de estas jornadas es la implicación y participación activa por parte del alumnado en el taller. Además de la importancia de fomentar el consumo responsable y concienciar a los y las jóvenes de elegir productos de calidad, también se pone énfasis en que conozcan toda la variedad de platos saludables que pueden elaborarse con productos de primera calidad al alcance de todos.

De esta forma, durante la jornada de cocinado, los y las jóvenes han preparado un menú consistente en “snacks” de lentejas y ensalada con fruta, frutos secos y salsa de yogur. Los coquitos de zanahoria y las rocas de chocolate pusieron el punto dulce a este taller intergeneracional de Quart de Poblet.

Un momento especial de estas sesiones de cocina es el cierre, ya que las familias son invitadas a asistir al local de Tyrius para degustar los platos elaborados por los niños y niñas, en un ambiente de convivencia y aprendizaje compartido.

El taller también contó con la presencia de la concejala de Consumo, Mari Carmen Félix, quien ha resaltado que esta es una actividad en la que los y las participantes "se involucran mucho y crean equipo" y ha destacado la enorme satisfacción con la que culmina cada edición de “Chef Cole” organizada con la Asociación Tyrius, así como el agradecimiento a la presidenta de la asociación, María Rubia.

Con iniciativas como “Chef Cole”, el Ayuntamiento de Quart de Poblet y la Asociación Tyrius refuerzan su compromiso con la educación en hábitos saludables y el consumo responsable desde edades tempranas, fomentando la autonomía, el trabajo en equipo y la valoración de la alimentación equilibrada y sostenible.