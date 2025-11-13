Veinte marcos de hormigón elevarán el Camí dels Arquets de Torrent ante futuras lluvias

El Ayuntamiento de Torrent continúa avanzando en la reconstrucción del Camí dels Arquets, una de las vías rurales más importantes del término municipal. Las obras entre el paso inundable junto als Arquets de Baix y la rotonda del Pas de Brusa se encuentran prácticamente finalizadas, a excepción de la intervención en el propio paso inundable, que está siendo reconstruido para reforzar su resistencia ante episodios de lluvia.

El concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha explicado que "el nuevo paso dels Arquets elevará el camino y lo hará más resistente frente a lluvias normales, garantizando una comunicación segura para los vecinos y agricultores de la zona rural". El retraso en algunas actuaciones se debe a las lluvias registradas durante los últimos meses, que han obligado a posponer temporalmente la instalación de los 20 marcos de hormigón de 2x2 metros que conformarán la nueva obra de paso. Estos elementos permitirán elevar el camino, mejorar la evacuación del agua y reforzar la seguridad en caso de precipitaciones.

Los marcos de hormigón que se van a colocar en el camino. / L-EMV

Soterramiento de una tubería de gas en l'Horteta

De forma paralela, se está ejecutando también el soterramiento de una tubería de gas bajo el cauce del barranco de l’Horteta, una actuación coordinada con las empresas suministradoras para proteger las instalaciones ante futuras crecidas.

El contrato de emergencia, impulsado por el Ayuntamiento de Torrent y que será sufragado por el Estado tras la barrancada de octubre de 2024, incluye la actuación integral sobre el Camí dels Arquets, el cruce del Pas de Brusa y la obra de paso dels Arquets, junto al barranco de l’Horteta.

En la obra de paso dels Arquets, los trabajos han consistido en la demolición de las estructuras dañadas, la reposición de la obra de paso, la ejecución de defensas y señalización, así como la limpieza del cauce. También se están reconstruyendo las laderas afectadas y coordinando la reposición de servicios municipales y urbanos.

Visita del concejal de Urbanismo a las obras del Camí dels Arquets. / L-EMV

Por su parte, en el Pas de Brusa se ha actuado en la limpieza del cauce, reconstrucción de los muros de contención, reposición de firmes, señalización y vallado, además de la estabilización de laderas y la recuperación de las zonas ajardinadas. La mayor parte de estas obras ya se encuentran abiertas al tráfico y prácticamente finalizadas, con la rotonda totalmente reconstruida e iluminada.

Mejorar la seguridad del camino

"Este proyecto repara los daños causados por la dana, pero también mejora de forma estructural la seguridad y funcionalidad del camino. El nuevo diseño y los materiales empleados garantizarán una infraestructura más preparada ante fenómenos meteorológicos adversos", ha añadido el concejal.

Durante la ejecución de las obras finales, el tramo del Camí dels Arquets permanecerá cerrado al tráfico en el entorno del paso inundable. El Ayuntamiento ha habilitado un desvío provisional desde Torrent, junto a la A7, que permite el acceso alternativo a través del camino de Xarcos Secs, garantizando la movilidad de los vecinos de las zonas rurales cercanas. Este paso continuará cerrado aproximadamente un mes, por lo que a mediados de diciembre debería de abrirse al tráfico.

Con la finalización de este tramo, Torrent completará una actuación clave para la recuperación de las infraestructuras rurales afectadas por la dana de 2024, cumpliendo los compromisos marcados por el ayuntamiento en materia de seguridad vial y vertebración del término municipal.