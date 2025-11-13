Se vende barrio ocupado en Torrent

"Presentamos este inmueble ubicado en la localidad de Torrent, una zona con todos los servicios, buena comunicación y creciente demanda residencial", o "Este piso es ideal para quienes buscan un hogar confortable en un entorno natural y acogedor", son los reclamos de un portal inmobiliario para vender dos viviendas en la capital de l'Horta Sud. Y lo mejor es el precio: 25.000 y 33.000 euros. Pero hay un (gran) problema: están ocupadas.

Y es que es cada vez es más habitual encontrar en los distintos portales inmobiliarios la venta de casas "sin posesión y sin acceso al interior", que es la manera técnica de decir que están ocupados y, por tanto, las páginas web no muestran las imágenes del interior pese a describir el "luminoso salón-comedor y una cocina independiente" o que está "decorado con gusto y con materiales de alta calidad".

Solo en las calles Albacete y Murcia de Torrent, en la carretera del Mas del Jutge y pegadas al barranco de l'Horteta, se contabilizan media docena de casas (o chalet adosado, dicen) a la venta ocupadas ilegalmente. Desde la más barata, por 25.000 euros tienes un casa o chalet independiente de 99 metros con cuatro dormitorios y tres baños; hasta un piso construido en 1960 con una superficie de 78 m² distribuidos en salón-comedor, cocina independiente, 2 dormitorios y 1 baño., por 55.000 euros. También se ofrece casa de pueblo de 78 metros con cocina independiente, varios dormitorios y un cuarto de baño completo con bañera por 38.000 euros o una casa de 72 m² con salón-comedor, cocina, dormitorios y baño, por 40.000 euros.

Calle donde se venden varias casas ocupadas en Torrent / L-EMV

La letra pequeña

Pese al buen precio de las casas, el propio portal, en función de la inmobiliaria que los publicite, advierte que el inmueble ha sido adquirido a través de un procedimiento judicial (concursal o hipotecario) por el vendedor, el cual no ha tomado todavía posesión del mismo. Además, puntualiza que el Inmueble se transmite sin conocerse por parte del vendedor el estado de conservación actual, ni su situación ocupacional, arrendaticia, de servicios y de suministros. En este sentido, matizan que el adquirente asumirá la situación física y estado de conservación, la situación urbanística, las discrepancias entre la realidad física y la realidad registral y catastral o los tramites que conlleven la obtención de la Posesión Judicial del Inmueble.

El portal inmobiliario Idealista calculaba el pasado abril que en toda España hay 20.000 viviendas que se ofrecen en su catálogo a pesar de que sus dueños no tienen la posesión efectiva. En el caso de la Comunitat Valenciana, el número asciende a 2.991. Estos pisos se ofrecen con fuertes descuentos, pero solo se pueden comprar al contado porque los bancos no conceden la hipoteca. La venta de viviendas sin posesión ha pasado de ser un fenómeno completamente inexistente hace unos años a suponer el 2,6 % de todas las casas que hay el mercado en España.

Impacto en el mercado del alquiler

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que del mismo tienen los propietarios, y supone un lastre más para la recuperación de la oferta. Todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad, utilizando a veces comparaciones irreales, no solo no cambian la percepción del mercado, sino que redundan en la sensación de desprotección de los propietarios y fomenta la desaparición de más viviendas del mercado del alquiler”.