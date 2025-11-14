Benetússer crea una comisión de seguimiento de la reconstrucción

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, anunció ayer en el transcurso del pleno extraordinario la creación de una comisión de seguimiento de la reconstrucción tras la riada que va a permitir aumentar el nivel de transparencia de todo el proceso de contratación para la ejecución de obras en el municipio. La comisión se reunirá una vez al mes y estará formada por un representante de cada partido político y personal técnico municipal. De esta forma, de forma mensual las concejalías encargadas rendirán cuentas de los avances de los trabajos de reconstrucción.

Esta medida se suma a la creación del portal de transparencia RecuperemBenetusser.es que ofrece a la ciudadanía toda la información actualizada de la reconstrucción y que lleva varios meses funcionando. En el portal se puede consultar además del proceso de validación de las propuestas municipales por parte del Ministerio de Política Territorial, responsable de la financiación de las obras, información pormenorizada de cada uno de los cerca de 40 proyectos diferentes en los que se ha dividido la reconstrucción del municipio.

Aprobación de las cuentas por unanimidad

El pleno extraordinario celebrado ayer sirvió también para la aprobación del presupuesto municipal para 2026 que fue respaldado por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en el plenario. Las cuentas también recibieron días antes el respaldo por unanimidad de todos sus miembros del Consejo Económico y Social Local.

De esta forma, el pleno municipal aprobó un presupuesto de 12,1 millones de euros en los que se refuerza el capítulo de atención ante futuras emergencias con el aumento de la partida destinada a Policía Local con la que se va a ampliar la plantilla con dos agentes más. También se pretende reforzar con más contrataciones la plantilla del departamento de Urbanismo, encargado de los proyectos de reconstrucción del municipio tras la riada. Además, se aumenta el presupuesto para la empresa pública de servicios Benesermu, encargada de la gestión de conserjes, limpieza viaria y jardinería, con el objetivo de mejorar el servicio que presta a la población.