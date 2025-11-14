Beniparrell acogerá el encuentro de pilota más grande de su historia con 250 niños y niñas

El polideportivo municipal de Beniparrell será escenario este domingo, 16 de noviembre, de la sexta edición de la Trobada Mancomunitat de l’Horta Sud de Pilota Valenciana, que organiza Fedpival con el patrocinio de la institución comarcal. Unos 250 niñas y niños de 25 clubes competirán en las diferentes modalidades en un matinal de resiliencia un año después de la dana.

Así lo han expresado este viernes, 14 de noviembre, todas las organizaciones impulsoras de la actividad, que se han reunido en la Mancomunitat de l’Horta Sud. El presidente de este organismo comarcal, José F. Cabanes, ha estado acompañado por el alcalde de Beniparrell, Salvador Masaroca; la concejala de Deportes, Vicen Martínez, y la teniente de alcaldía, Ana Giménez.

Presentación del Trofeu Mancomunitat Horta Sud Pilota. / M.H.S.

Por parte de la federación, han estado presentes el presidente, Vicent Molines, representantes de los clubes de Torrent y Quart de Poblet, y el jugador profesional Hilari Vázquez, vecino de Beniparrell, especialista en ‘escala i corda’, que juega la final de la copa este domingo en Guadassuar.

“Este trofeo reviste en esta edición un carácter especial porque se produce poco más de un año después de la gran catástrofe que destrozó nuestra comarca. Va a ser un gran reencuentro de niños y niñas de todas las poblaciones en un matinal de compañerismo, trabajo en equipo y superación, a través de nuestro deporte más autóctono, es muy importante dado el impacto que la dana ha tenido en la infancia”, ha valorado el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

Un renacer con fuerza

Por su parte, el presidente de Fedpival, Vicent Molines, ha recordado que muchos clubes de la comarca sufrieron graves daños y han tenido una temporada pasada muy difícil, pero están “renaciendo con más fuerza” en esta liga porque la práctica de la ‘pilota’ supone devolver a la infancia en parte “la normalidad que tenían antes de la dana”.

De hecho, la de este domingo será la jornada más numerosa de los seis años, con unas 250 niñas y niños de seis a 14 años compitiendo, pertenecientes a una treinte-na de clubes, mayoritariamente de l’Horta Sud y l’Horta Nord. Además del simbolismo de la jornada, al aumento de participación ha contribuido el cambio de fecha en el calendario de junio a noviembre, cuando las escuelas están en plena actividad.

La cita a todas las entidades participantes es el domingo, a las 8:30 en la Casa de la Cultura de la población, donde tendrán la bienvenida para pasar después al polideportivo, donde las partidas comenzarán a partir de las 9 horas.

Presentación del Trofeu Mancomunitat Horta Sud Pilota en Torrent. / M.H.S

Beniparrell, referencia en pilota

"Beniparrell es uno de los municipios de referencia en la práctica de la ‘pilota’ ya que no solo tiene una escuela y un club muy potentes sino que tiene profesionales de referencia", indican en Fedpival. De hecho, la jugadora Ana Puertes, de la población, que el 23 de noviembre se juega la copa femenina en Riba-roja, asiste a la jornada del domingo. En años anteriores, el trofeo se disputó en Picanya, Manises, Aldaia y Alcàsser.

Respecto a las partidas, se disputarán en el frontón del polideportivo, en la calle artificial El Surdo (raspall) y en el ‘trinquet’ (frare), así como en dos calles de la pobla-ción (raspall). Y sobre la distribución de la participación, un total de 25 escuelas con 200 jugadores y jugadoras y 59 equipos competirán en raspall. En frontón, cuya modalidad es femenina, se han inscrito 40 niñas.

Escuelas participantes en la Trobada Mancomunitat de l’Horta Sud 2025 - Beniparrell (raspall, frontó valencià i frare):

1. Alcàsser

2. Alginet

3. Beniparrell

4. Bicorp

5. Carlet

6. Casinos-Volea

7. El Genovés

8. Foios Val i 30

9. Godelleta

10. l’Eliana

11. Manises

12. Marquesat

13. Massamagrell

14. Moixent

15. Moncada

16. Oliva

17. Ontinyent

18. Picanya

19. Polinyà del Xúquer

20. Quart de Poblet

21. Quatretonda

22. Tamborí-Pare Català

23. Tavernes Blanques

24. Torrent

25. Vilamarxant