Catarroja recupera la gestión directa del mantenimiento urbano con Eserca

La Empresa Pública de Servicios de Catarroja (Eserca) ha asumido de manera directa el mantenimiento complementario de los servicios urbanos. Con esta medida, el ayuntamiento avanza en su compromiso por una gestión pública más eficiente, aprovechando las sinergias y recursos propios para asegurar que la preservación de la vía pública sea de mayor calidad y mejorar las condiciones laborales de los empleados.

Esta decisión se tomó tras un análisis de la viabilidad jurídica y económica de la actividad y supone un ahorro anual de 50.000 euros para las arcas municipales, que serán reinvertidas en la mejora de la atención ciudadana. El objetivo del ayuntamiento es seguir avanzando en la optimización de los recursos públicos con la remunicipalización de más servicios.

“Recuperar actividades esenciales como el mantenimiento urbano nos permite ofrecer una respuesta más cercana a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Eserca es una herramienta clave para seguir avanzando hacia un modelo de administración más sostenible y orientado a la ciudadanía”, declara la alcaldesa Lorena Silvent.