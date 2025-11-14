Catarroja reparará todo el asfaltado por 18 millones de euros
La Junta de Gobierno también ha dado el ok a la rehabilitación del salón de actos del Conservatorio
Una de las obras más esperadas en la reconstrucción de Catarroja por fin está más cerca de hacerse realidad. Este viernes 14, la Junta de Gobierno de Catarroja, ha dado el ok a varias memorias elaboradas por Tragsa para ser presentadas al Ministerio para su subvención. Y de todas ellas destaca sin duda la reparación de aceras y repavimentación (asfaltado o empedrado) de todas las calles del pueblo y del polígono, cuya inversión asciende a 18 millones de euros.
También es importante el proyecto para rehabilitar el salón de actos de la Casa de Cultura, con 790.000 euros de presupuesto. Un salón que fue reformado totalmente en 2021 y que se vio muy afectado por la barrancada. También la Junta de Gobierno ha aprobado la memoria de 100.000 euros para reparar los baños del Port de Catarroja y la Escuela de Vela Latina.
"Todas estas actuaciones pasan ahora a la fase de redacción de proyecto (planos y planificación de la obra) y están íntegramente financiadas por la subvención del Ministerio. Además, con fondos propios municipales, hemos aprobado el proyecto para reparar la cubierta del colegio Paluzié. Continuamos avanzando paso a paso en la reconstrucción (y transformación) de Catarroja", señala el concejal de Urbanismo, Martí Raga.
