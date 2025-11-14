La CHJ actúa en el barranco del Carraixet

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha puesto en marcha el proyecto de “Adecuación de la Capacidad de Desagüe de los Encauzamientos Palmaret Alto y Palmaret Bajo”, en la provincia de Valencia; un proyecto cuya finalidad es mejorar la capacidad hidráulica de los citados encauzamientos, que confluyen en el barranco del Carraixet, mediante labores de limpieza, adecuación y mantenimiento.

Esta importante actuación cuenta con un presupuesto de casi un millón de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, y abarca aproximadamente 6 km de cauce: 3,8 km en el Palmaret Alto, a su paso por los términos municipales de Valencia (Massarrojos), Moncada y Alfara del Patriarca; y 2,3 km en el Palmaret Bajo, discurriendo por las pedanías de Borbotó y Carpesa del municipio de València, así como por Alfara del Patriarca y Tavernes Blanques.

Los trabajos consisten en la retirada de arrastres y vegetación obstructiva en el cauce y sus márgenes; la tala del arbolado que dificulta el flujo del agua; la reparación de accesos deteriorados y la sustitución o reposición de ciertos elementos de seguridad como señalización, barreras metálicas y talanqueras; asícomo enel controlde lavegetación oclusiva.

Las labores dieron comienzo en el Palmaret Bajo, donde ya se ha intervenido en un tramo de más de un kilómetro, entre la carretera Benifaraig-Moncada y el camino Carpesa-Moncada. Hasta el momento, se ha realizado el desbroce