Detenidos en Paterna por robar dos carros de compra de un super por 1.400 euros

El sistema de videovigilancia del Ayuntamiento de Paterna ha sido clave para detener a dos personas implicadas en numerosos robos y hurtos cometidos en supermercados de toda la Comunitat Valenciana.

Tras el aviso emitido por el sistema de cámaras municipal, que detectó la presencia en el término municipal de un vehículo relacionado con estos delitos, todas las unidades de la Policía Local se mantuvieron en alerta para localizarlo.

Finalmente, fueron agentes de la Unidad de Vigilancia de Áreas Residenciales (UVAR) quienes localizaron el vehículo estacionado en el barrio de Valterna, procediendo a la detención de sus ocupantes, que en ese momento acababan de sustraer dos carros de la compra en un supermercado por un valor total de 1.400 euros, sin haber abonado los productos.

Central de control de la Policía Local de Paterna / L-EMV

Los dos autores fueron trasladados para su puesta a disposición judicial, destacando la eficacia del sistema de cámaras y la rápida coordinación entre las distintas unidades de la Policía Local de Paterna.

Red moderna y activa

La Tenienta de Alcalde de Seguridad, Nuria Campos, ha destacado “la importancia de contar con una red de videovigilancia moderna, activa y en constante crecimiento que permite detectar de manera inmediata cualquier situación sospechosa y actuar con rapidez y eficacia”.

Asimismo, Campos ha puesto en valor “el excelente trabajo que realizan las distintas unidades de la Policía Local de Paterna, cuya coordinación y capacidad de respuesta son una garantía de seguridad para todos los vecinos y vecinas de la ciudad”.