La historia de Torrent vuelve a las aulas

Con el inicio del nuevo curso escolar, vuelve a ponerse en marcha el proyecto “Torrent: la història de la meua ciutat”, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Torrent con el apoyo del equipo educativo de Natura y Cultura, que busca acercar al alumnado de primaria al patrimonio y la historia de la ciudad a través de la lectura y actividades dinámicas en el casco histórico.

Desde su puesta en marcha en el curso 2023-24, la propuesta ha contado ya con la participación de más de 1.700 alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria. Este año, al sumarse la mayoría de centros educativos del municipio, serán unos 900 escolares los que conocerán distintos episodios del pasado torrentino mediante la lectura del libro Betlem Petrie i el misteri de la torre, que ya se encuentra en su segunda edición.

La historia del libro, ambientada en diferentes épocas —desde la etapa andalusí hasta el siglo XX— permite al alumnado desarrollar la comprensión lectora a la vez que descubre el origen y evolución de espacios emblemáticos de Torrent.

La metodología del proyecto se basa en el aprendizaje activo y participativo. Tras el trabajo en el aula, el alumnado realiza una ruta guiada por el casco histórico que recorre puntos destacados como la Torre, la plaza de la Iglesia, la calle Cervantes o la porta de l’Horta de la Iglesia de la Asunción. Durante el recorrido, los escolares participan en actividades grupales para reforzar los conocimientos adquiridos durante la lectura.

Aunque la visita a la Torre se realiza desde el exterior, se ha ampliado la explicación sobre su exterior y su contexto histórico mediante materiales gráficos y dinámicas adaptadas, manteniendo el atractivo y el enfoque divulgativo de la experiencia.

El profesorado de los centros participantes destaca la integración curricular de la propuesta, que combina contenido educativo con actividades motivadoras y de fuerte arraigo local. Además, el proyecto se ha consolidado como un recurso útil para fomentar la lectura y la comprensión escrita desde el aula.

Esta iniciativa se consolida

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha puesto en valor la continuidad de esta iniciativa y su impacto educativo «Es una satisfacción ver cómo esta iniciativa se consolida y cada vez más centros se suman. Eso significa que el proyecto funciona y que se vive con entusiasmo tanto en las aulas como en las visitas guiadas.». Además, Sánchez afirma que «Este proyecto permite a nuestro alumnado descubrir que la historia de Torrent no es algo lejano, sino que forma parte de su día a día: las calles por las que pasan, los monumentos que ven... todo tiene un pasado que merece ser conocido.»

Con esta tercera edición, “Torrent: la història de la meua ciutat” se consolida como uno de los proyectos clave del Ayuntamiento para acercar la historia local a los más jóvenes, reforzando el vínculo cultural y emocional con la ciudad.