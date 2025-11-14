La inscripción para las 150 plazas de la escuela de Navidad de Puçol, abierta al público

Con las vacaciones navideñas, el Ayuntamiento de Puçol pone en marcha el programa de conciliación laboral para familias con niños escolarizados de 1º de infantil a 6º de primaria: la Escola de Nadal, mediante la que 150 peques podrán disfrutar durante 8 mañanas de una propuesta lúdica y formativa en el colegio La Milotxa. Este año se celebra los días 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre de 2025, y 2 y 5 de enero de 2026, en las instalaciones de este centro educativo.

Escola de Nadal del pasado año en Puçol. / A.P.

La programación incluye manualidades, juegos, talleres, villancicos, cuentos y música, siempre de 9 a 14 horas. Las familias interesadas deben preinscribirse los días 18 y 19 de noviembre, a través de la sede electrónica o de la página web municipal: www.puçol.es. Posteriormente, deberán presentar de forma telemática toda la documentación recogida en las bases, del 18 al 26 de noviembre a las 14 horas. Los envíos hay que realizarlos al correo inscripciones@pucol.es.

Tras publicarse la lista de inscritos, las familias deberán ingresar los 20 euros de la matrícula del 5 al 8 de diciembre. Inscripciones en la sede electrónica del Ayuntamiento de Puçol a partir de las 00.00 horas del martes 18 de noviembre.