Instituciones y entidades de l'Horta rinden homenaje al profesor Vicent Sales

Diversas instituciones, entidades del territorio y personas vinculadas a la Huerta de València celebrarán este sábado, 15 de noviembre de 2025, a las 11 horas, un acto de homenaje y despedida a Vicent Sales Martínez (1951–2025), agricultor, geógrafo, ingeniero técnico agrícola y una de las voces más comprometidas en la defensa del paisaje agrario y cultural de la Huerta y de su sistema de regadío tradicional, especialmente el de la Real Acequia de Moncada.

Vicent Sales, natural de Massamagrell, falleció el pasado 25 de septiembre, dejando un legado ampliamente reconocido en los ámbitos académico, agrario y social.

El acto tendrá lugar en la Casa Comuna de la Real Acequia de Moncada a partir de las 11:00 h, y reunirá a familiares, amistades, representantes del mundo académico, responsables públicos y entidades sociales y agrarias que han compartido con él décadas de trabajo y compromiso con el territorio.

Conducido por Mar Ortega, discípula, colega y compañera en el patronato de la Fundació Assut, el encuentro incluirá intervenciones de representantes de distintas instituciones. Entre otros, Francisco Romeu, presidente de la Comunidad de Regantes de la Real Acequia de Moncada; Paco Gómez, alcalde de Massamagrell; y Joan Olmos, reconocido ingeniero, urbanista y ciudadano activo. También se proyectará un vídeo con una conversación entre Sales y Thomas F. Glick, historiador estadounidense fundamental en el estudio del sistema de regadío tradicional de la Huerta de València. La jornada concluirá con un cant d’albaes.

Una vida dedicada a la Huerta y al conocimiento del regadío histórico

Vicent Sales fue una figura clave en el estudio y defensa de la Huerta de València. Formado como ingeniero técnico agrícola y geógrafo, dedicó buena parte de su trayectoria a investigar el regadío histórico y, en especial, la Real Acequia de Moncada, sobre la que documentó su funcionamiento y relevancia cultural.

Compaginó la investigación con la docencia universitaria y una activa labor de divulgación, siempre desde un profundo compromiso hacia el mundo agrario y la preservación del paisaje, que entendía como un espacio vivo, dinámico y socialmente construido.

En 2010 impulsó la creación de la Fundació Assut, de la que fue presidente hasta el final de su vida. Durante el acto, como parte del homenaje, se anunciará el cambio de nombre a Fundació Assut Vicent Sales.

Vicent no solo estudió la Huerta, sino que la vivió y la defendió como un espacio de identidad colectiva, de trabajo y de futuro. Este homenaje forma parte de un conjunto de iniciativas destinadas a preservar y difundir su legado, entre ellas un simposio monográfico previsto para el otoño de 2026, coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento.