La Mancomunitat del Carraixet incorpora el deporte como parte del tratamiento de personas con cáncer

Desde principios de año, la Mancomunitat del Carraixet ha puesto en marcha un innovador proyecto que ofrece a personas con cáncer u otra enfermedad crónica, la posibilidad de realizar actividad física como parte complementaria a su tratamiento médico. Esta iniciativa, pionera en la comarca, nace con el respaldo de una creciente evidencia científica que demuestra los beneficios del ejercicio físico en pacientes oncológicos.

Los grupos de entrenamiento específicos para personas con cáncer ya están activos en los municipios de Alfara del Patriarca, Bonrepòs y Mirambell, Foios y Vinalesa y cuentan con la participación de 50 personas derivadas por profesionales sanitarios.

Gracias al Pla En Moviment, impulsado por la Generalitat Valenciana, se promueve la actividad física entre vecinas y vecinos con diferentes patologías, siendo una herramienta fundamental dentro del proceso terapéutico. Este programa, al que se han adherido los pueblos de la Mancomunitat, está subvencionado en un 60% por la Generalitat, y asumiendo la Mancomunitat el otro 40%, lo que facilita su acceso a la población de una manera totalmente gratuita.

Durante sus primeros meses de funcionamiento, la iniciativa ha tenido una excelente acogida tanto por parte de los pacientes derivas al programa como de los profesionales médicos. Cirujanos y oncólogos han mostrado su apoyo a esta práctica, reconociendo el valor añadido que supone en la mejora del bienestar y recuperación de las personas participantes.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Cátedra de Actividad Física y Oncología “Fundación José Sorinao Ramos”, de la Universitat Jaume I de Castelló, que ha sido parte esencial en su diseño e implantación. Siendo el profesional encargado de dirigir las sesiones, personal especializado en Actividad Física y Oncológica.

Una vez más, la Mancomunitat del Carraixet reafirma su compromiso con la salud integral de sus vecinas y vecinos, así como su apuesta por la innovación social como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas.