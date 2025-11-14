Qué nombres respaldan las dos candidaturas para la secretaría general del PSPV de Torrent

La suerte está echada. Trini Castelló y Nati Fajardo han presentado este viernes sus candidaturas para optar a la secretaría general del PSPV de Torrent, en una votación que se celebrará este sábado. Ambas aspirantes mantuvieron conversaciones durante la semana para conformar una lista de integración, pero no hubo acuerdo y las dos candidatas se batirán en las urnas. La asamblea se plantea igualada. Y para muestra un botón: el grupo municipal está dividido en el apoyo a cada una de las pretendientes a liderar la agrupación socialista local.

La lista de Trini Castelló

Trini Castelló como Nati Fajardo han presentado sendas candidaturas para la ejecutiva local. En la lista de Castelló, la presidencia recae en Ramón Pacheco, exconcejal; mientras que las vicesecretarías son para Inma Amat (actual regidora) y José Luis Fluixà. Susi Ferrer (Educación y deportes) y Daniel Iserte ( Espacios Públicos y Vivienda) son los otros dos concejales del grupo municipal que acompañan a Castelló en su lista, que cuenta a su vez con el respaldo del portavoz Andrés Campos. También forman parte de la propuesta de ejecutiva de la exdiputada autonómica: Encarna Redón ( Acción electoral), Sergio Mengibar (movimientos sociales), Remedios García (Escola de Govern Local), Juan Miguel Cervera (Innovación y modernización), Lidia Quintanilla (empleo y diálogo social), Teresa Sánchez (políticas sociales), Sebastián López (Salud mental, sanidad y mayores), Inma Silla (igualdad), Daniel Jiménez (talento y emprendedurismo), Mauricio Moreno (migraciones), Pilar Castejón (memoria democrática), Juan Andrés Riquelme (cambio climático) y Ferran Martínez (conocido en el mundo de las fallas y directivo de la comisión Cronista Vicente Beguer). Completan el equipo: Juan Antonio Cano, Patricia Ordoñez, Fina Cervera y José Bresó, quien fuera alcalde de Torrent (2005-2007).

La candidatura de Nati Fajardo

En el lado opuesto está Nati Fajardo. La aspirante cuenta con el apoyo de pesos pesados de la agrupación local, como Ximo Planells (hasta ahora secretario general), que figura como presidente, o el exalcalde Jesús Ros, aunque no aparece en la lista. Los concejales Inma García Barat (vicesecretaria), Edu Gómez (organización) y Pascual Martínez (acción electoral) también son partidarios de Fajardo. Asimismo, en esta candidatura figuran Mari Carmen García (administración), Javi Llaosa (política institucional), Almudena Salvador (Igualdad), Santiago Olivares (educación), Isabel López (formación), Pilar Zaera (sostenibilidad), Maribel Fernández (política del bienestar), Merche Albacete (solidaridad), José Olmos (militancia), así como Fina Carques, José Antonio Castillejo, Lola Moreno y Julia Pérez.

Trabajar de cara a 2027

Trini Castelló afirmó que el objetivo de u candidatura, "no es ganar o perder una asamblea, es conquistar la confianza de Torrent y preparar la victoria de 2027 y eso sólo tiene sentido hacerlo de la mano de todas y todos, sin excluir a nadie.” En este sentido, avanzó que ha ofrecido la integración y que seguirá abierta hasta el último minuto. “Porque lo que está en juego no son nombres en una ejecutiva, es la capacidad de volver a creer, de ilusionar, de avanzar y de preparar la victoria de 2027. Mi candidatura nació precisamente para eso”, afirmó. “En este proceso he vuelto a sentir que el PSPV-PSOE de Torrent somos una organización hecha desde abajo, de gente sencilla, trabajadora, que tiene valores, que se compromete sin pedirte nada a cambio y eso me emociona profundamente", manifiesta la candidata, que defiende que "lo que está en juego no son nombres en una ejecutiva, es la capacidad de volver a creer, de ilusionar, de avanzar y de preparar la victoria de 2027. Mi candidatura nació precisamente para eso”.

Nati Fajardo y Trini Castelló / L-EMV

Por su parte, Fajardo asegura que se siente "convencida, preparada y feliz de optar a liderar la agrupación socialista" y avanza que intentará "con toda mi alma hacer un partido mejor para hacer el Torrent que la ciudad merece". En definitiva, "un proyecto político participativo, promoviendo la escucha activa, debatiendo y reflexionando dentro y fuera del partido". En este sentido, indica que "respeto profundamente los procesos internos" con "las negociaciones pertinentes sin deslealtades", y que "la militancia decide" .

La aspirante asegura que la campaña un "equipo de renovación real, con personas militantes de base preparadas y con ganas, combinando con experiencia de gestión". Para Fajardo, se trata de "un tándem necesario para afrontar cambios secuenciales en la manera de dirigir el partido". También explica que su intención es "reforzar las estrategias de comunicación".