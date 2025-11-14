Nueve fundaciones se alían para contribuir a la recuperación de l’Horta Sud después de la dana

Nueve fundaciones −Fundación Adey, Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, Fundación Banco Sabadell, Fundación Bosch Aymerich, Fundación Caja Navarra, Fundación Gutiérrez Manrique (administrada por Fundación Caja de Burgos), Fundación Mediterráneo, Fundación Roviralta y Fundación Daniel & Nina Carasso−, se han unido en una alianza inédita en España para reforzar su compromiso con la recuperación y el desarrollo de la zona afectada por la dana.

Lo hacen a través de la Fundació Horta Sud, que desde el día siguiente a las inundaciones, ha estado movilizando aportaciones filantrópicas para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía de l'Horta Sud a través del tejido asociativo. Un año después de la dana, que afectó con especial incidencia a l’Horta Sud y otras comarcas valencianas, sus efectos continúan muy presentes, al igual que el compromiso y la solidaridad de la comunidad para avanzar en la recuperación.

En este contexto, nace esta alianza del movimiento fundacional en España, que une a nueve fundaciones para aportar 415.000 euros al fondo de recuperación promovido por la Fundació Comunitària Horta Sud. «Esta alianza pone de manifiesto la importancia de la cooperación y de actuar desde el territorio para hacer frente a los desafíos», explican las nueve fundaciones creadoras de la alianza, que pertenecen a la Asociación Española de Fundaciones.

Confianza y vínculos comunitarios

Una relación que, subraya Rosa Gallego, directora de Relaciones Internacionales y Fundaciones Comunitarias de la AEF, «es de gran magnitud y sólo es posible desde el valor de la confianza, en este caso, en la Fundació Comunitaria Horta Sud, que se puso manos a la obra para paliar el desastre de la dana desde el primer minuto».

Por su parte, el director de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, señala que esta alianza «supone un impulso decisivo para seguir reconstruyendo no solo infraestructuras, sino también vínculos comunitarios».

La decisión de nueve fundaciones donantes de unirse por primera vez en España para aportar a un fondo común refleja un cambio significativo alineado con la tendencia emergente de filantropía basada en la confianza.

Este tipo de colaboración es un reflejo de la confianza mutua entre entidades donantes, que concentran sus esfuerzos en una acción focalizada en el impacto colectivo desde el ámbito local, el más próximo a la ciudadanía afectada. Además de la importancia como modelo de colaboración, este tipo de actuación centrada en lo local aporta una mayor flexibilidad y rapidez en la respuesta, permitiendo una mayor adaptación a las necesidades cambiantes de un contexto de emergencia, adecuando en cada caso la acción a las necesidades.

Iniciativas internacionales en sintonía

La alianza de las nueve fundaciones españolas se encuentra en sintonía con iniciativas internacionales como Trust-Based Philanthropy Project (EE.UU.), ParticipatoryGrantmaking (donde las comunidades deciden cómo se distribuyen los fondos) y el Fondo de Resiliencia de Latinoamérica y el Caribe, que promueve donaciones flexibles y colaborativas.

En el caso concreto de esta colaboración para abordar los retos presentes y futuros de la dana, con especial atención a la zona cero, la aportación se integrará en el Plan de Recuperación y Transformación de l’Horta Sud (2024-2028), promovido por la Fundació Horta Sud y elaborado a partir de la escucha activa de la comunidad tras la catástrofe.

Este plan contempla, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de un espacio comunitario para fortalecer la vida social y mejorar la preparación ante futuras emergencias, programas de acompañamiento a colectivos vulnerables—como personas mayores o con discapacidad—, la recuperación de los recuerdos familiares a través del tratado de las fotografías inundadas y ayudas para el desarrollo de actividades culturales, deportivas o formativas.

Durante este primer año después de la gota fría, la Fundació Horta Sud, a través del fondo común, ha movilizado más de 2,8 millones de euros para el desarrollo del territorio afectado, con un impacto directo en más de 400 asociaciones y 100.000 personas.