Nueve millones para reconstruir uno de los barrios más castigados por la dana en Catarroja

La reconstrucción en Catarroja da un paso importante hacia adelante. El Gobierno de España ha dado luz verde al proyecto de recuperación de uno de los barrios más castigados por la dana del 29 de octubre de 2024, como es el entorno del IES Berenguer Dalmau, elaborado por los técnicos municipales del Ayuntamiento de Catarroja. El propio instituto ha tenido que ser derribado por los graves daños ocasionados por la dana en esa zona. También algunos adosados de la calle Tribunal de les Aigües, cuya reconstrucción del vial también se incluye en este proyecto de gran envergadura, junto a la reurbanización integral de las calles Blasco Ibáñez, Arnau de Vilanova, Lluís de Santàngel y Francesc de Vinatea, así como la renovación de las zonas verdes de Blasco Ibáñez y del parque de las Moreras.

El proyecto supone la sustitución completa del alcantarillado, las redes de agua y luz, así como la repavimentación de calzadas y aceras. Y, además, la renovación de los juegos infantiles y la zona de calistenia del parque. En total, más de 13.000 m² de viales y 4.000 m² de zonas verdes renovadas.

J.M. López

"La inversión asciende además de 9 millones de euros, financiados íntegramente con la subvención estatal de los 138 millones de euros para la reconstrucción. Continuamos trabajando cada día para recuperar y transformar Catarroja", señala el edil de Urbanismo, Martí Raga.

Trabajos en la estación

Otra de las obras más esperadas que también depende de un organismo estatal, en esta ocasión de Adif, es la reparación del ascensor de la estación de Catarroja. Hace ya un año que este servicio está inoperativo, dejando a las personas con movilidad reducida sin la oportunidad de poder cruzar de andén y coger el tren sin ayuda, tal y como denunció Carol a este diario. Carol ya está más cerca de poder volver a coger el tren para ir hasta València. Este miércoles comenzaron las obras de reparación, sacando el cajón dañado, y a priori se contempla que los trabajos duren una semana. "El tren de cercanías es un medio esencial para miles de personas que cada día van a trabajar o a estudiar y una pieza clave para avanzar hacia una movilidad más sostenible y segura. Por eso, mejorar la estación de Catarroja, y exigir un servicio eficiente, es también mejorar la vida de quien la usa cada día", señala Raga.

Reparación del vallado y del ascensor en la estación de Catarroja. / A.C.

Además del ascensor, se están llevando a cabo otros trabajos como la reposición del vallado, más resistente y permeable en la zona del andén, para evitar disminuir el efecto barrera como ocurrió en la dana. También en el entorno, se repoblarán las zonas verdes más próximas a la estación y también la isleta de entrada en la calle Alquería, con especies autóctonas y adaptadas al clima.

Estas actuaciones se suman a otras ya ejecutadas como la reposición de las bombas de agua en los túneles de la estación y de Pelayo, la instalación de nuevas barreras y los trabajos en marcha al túnel de peatones y bicis que conecta el pueblo con el polígono.