Los problemas para licitar obras en posdana

Una destrucción de dimensión extraordinaria como la que provocó la dana del 29 de octubre de 2024 en l'Horta Sud, necesita de una reconstrucción de la misma dimensión. Nunca antes en la comarca, en un año, se habían realizado tantas obras de reparación de aceras y asfaltado en las calles, de construcción de puentes y pasarelas, de reposición de alumbrado público y sistema hidráulico, de reconstrucción de viviendas, de reposición de ventanas y puertas o de rehabilitación y mejora de edificios públicos e instalaciones deportivas.

Es difícil caminar por la zona cero y no toparse con una máquina excavadora, o con algún operario trabajando. Los medios técnicos y humanos empleados han sido y siguen siendo muy numerosos, porque además se debía hacer en tiempo récord, tras decretarse el nivel de emergencia 2, que justificaba que el Gobierno llevase a cabo actuaciones, con la mayor celeridad posible, dirigidas a mitigar los perjuicios causados, a atender a las necesidades de la población afectada y a reponer a su estado las infraestructuras, bienes y servicios dañados.

El Gobierno Central ha dispuesto en las arcas municipales un cuantioso capital -8.200 millones ya han llegado, el 10,3% del PIB de la provincia según anunció Arcadi España el pasado viernes en Silla-, para que los consistorios presenten memorias para acometer todas las obras de reconstrucción que aún quedan pendientes, cumpliendo los plazos marcados desde la administración central.

Esta concentración, más que necesaria, de recursos en la zona afectada por la dana tiene, sin embargo, víctimas colaterales. Otros consistorios no afectados han visto como son incapaces de acometer obras en su término, tras no poder licitarlas al quedar desiertas las convocatorias de ofertas. "Al final en la comarca siempre actúan las mismas dos o tres empresas, y estas tienen todos sus recursos humanos y toda su maquinaria trabajando en la reconstrucción", señala Paz Carceller, alcaldesa de Puçol, quien afirma que hasta en dos ocasiones no se han podido hacer obras en su terreno tras no presentarse ninguna contrata a la convocatoria.

Sara Fernández

"Tuve que retrasar el asfaltado de una de las calles principales, porque no se presentó ninguna empresa y ya era imposible cumplir los plazos, ya que el tratarse de una arteria principal, no podía acometer las obras en cualquier periodo", explicaba la primera edila, quien también reconoce que ha tenido que buscar alternativas para poder utilizar una subvención del Ivace para mejorar el área industrial. "El plazo cumple el 31 de diciembre y si no perdemos la subvención. Esto muchas veces nos obliga también a subir la oferta, aunque la verdad es que, tal y como nos dicen las empresas, no es cuestión de dinero, sino de falta de recursos", señala.

Sobre todo en los primeros meses tras la dana, todas las obras que se decretaban de emergencia por parte de los ayuntamientos, y ante la magnitud de la extensión afectada y el número de infraestructuras, eso hacía que todas las empresas concentrasen sus recursos en la reconstrucción sin poder atender a las necesidades de otros municipios.

Le pasó también a Rocafort con su Casa de la Cultura. La obra de reforma, que supera los 300.000 euros, se debía acometerse este 2025 con una subvención de la Diputació de València "pero solo se nos presentó una empresa y encima no cumplía con los requisitos, por lo que tuvimos que repetir de nuevo la convocatoria, con todo el tiempo que eso conlleva de volver a hacer los pliegos, sacar la convocatoria pública, presentación de ofertas, apertura de sobres... ", explican desde el gobierno de PP y Vox. Y no solo con la casa de la Cultura, también les ha pasado con la licitación de las obras de reasfaltado de varias vías, "solo se presentó una contrata y es a la que se la hemos adjudicado. El problema es que las empresas tienen otros trabajos, más rentables o más directos y rápidos, y cuando antes se presentaban cuatro o cinco ofertas, ahora solo una o ninguna".

Obras en una calle de Catarroja. / A.C.

También ha tenido problemas Xirivella en la reforma del salón de plenos de su Casa de la Cultura, que tuvo que justificar así las quejas de retraso en la ejecución de la obra. "El actual contexto del mercado de la construcción, con una elevada demanda y una disponibilidad limitada de empresas, está condicionando los plazos de ejecución de este tipo de obras", admitían.

También en los mismos términos se refería un concejal de esta vez un municipio afectado por la dana, Alfafar, ante la falta de renovación de las pistas deportivas, que se mantienen cerradas por actos vandálicos, más que por los estragos de la barrancada. "Estamos intentándolo, pero están todas las empresas con un gran trabajo por la reconstrucción y todas te dan plazos muy largos, y de momento no se puede abrir esa pista", explicaba el concejal de Deportes en el último pleno.