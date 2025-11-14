Pugna por liderar el PSPV de Torrent

Salvo sorpresa en forma de acuerdo, Trini Castelló y Nati Fajardo presentarán hoy (antes de las 12) sendas candidaturas para optar a la secretaría general del PSPV de Torrent, en una votación que se producirá mañana para los cerca de 300 militantes de la capital de l'Horta Sud.

Con la presentación de ambas listas para la asamblea de Torrent, se cierra la puerta a confeccionar una única candidatura de integración para dar una imagen de unidad. Por contra, se abre la ventana de una pugna entre los partidarios de Fajardo y Castelló, un proceso que puede pasar factura a los socialistas torrentinos de cara a la elección del cabeza de cartel electoral para los comicios municipales de 2027.

De hecho, Trini Castelló compartió anoche una imagen con su candidatura. En la fotografía aparecen los actuales concejales socialistas Susi Ferrer, Inma Amat y José Daniel Iserte (también ha mostrado su apoyo el portavoz Andrés Campos), asi como los exdiles Ramón Pacheco y Encarna Redón o el excalde Pepe Bresó.

Abiertos hasta el último minuto

Trini Castelló afirmó que el objetivo de u candidatura, "no es ganar o perder una asamblea, es conquistar la confianza de Torrent y preparar la victoria de 2027 y eso sólo tiene sentido hacerlo de la mano de todas y todos, sin excluir a nadie.” En este sentido, avanzó que ha ofrecido la integración y que seguirá abierta hasta el último minuto. “ Porque lo que está en juego no son nombres en una ejecutiva, es la capacidad de volver a creer, de ilusionar, de avanzar y de preparar la victoria de 2027. Mi candidatura nació precisamente para eso”, afirmó.