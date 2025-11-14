Quart de Poblet impulsa la digitalización empresarial con una jornada sobre IA

El ayuntamiento de Quart de Poblet, junto a la Asociación Empresarial de Quart de Poblet (AEQP) y la UTE Labpyme, ha organizado un desayuno empresarial dirigido al tejido productivo local, centrado en la aplicación práctica de Inteligencia Artificial (IA) en las pequeñas y medianas empresas.

Bajo el lema “IA que simplifica: más eficiencia con menos esfuerzo”, la jornada ha ofrecido un espacio de aprendizaje, conexión y “networking” para las empresas del municipio. Un encuentro celebrado en la sede de Umivale de Quart de Poblet, que ha contado con la participación de la alcaldesa Cristina Mora, el concejal de Promoción Económica y Empleo, Fran Hidalgo, la gerente de la UTE Labpyme, Sofía Blasco Gilabert, el director territorial de Umivale Activa, Pascual Valmaña, y representantes de AEQP.

La alcaldesa Mora ha recordado que el momento actual es “apasionante”. “La Inteligencia Artificial ya forma parte de nuestro día a día, pero lo realmente importante no es la tecnología en sí, sino cómo la utilizamos para mejorar la vida de las personas, hacer crecer nuestras empresas y construir una sociedad más sostenible e inclusiva”.

De la misma manera, Cristina Mora ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con el acompañamiento a las empresas locales. “En Quart de Poblet tenemos un tejido empresarial con mucho talento y capacidad de adaptación, y queremos estar a vuestro lado, ayudando a que la innovación llegue a todas las empresas, sean grandes o pequeñas, y que nadie se quede atrás en este proceso de transformación digital”.

Las empresas asistentes han podido conocer herramientas que simplifican tareas clave en distintos departamentos, mejoran la toma de decisiones y reducen errores, permitiéndoles centrarse en actividades de mayor valor para su organización.

Tal y como ha destacado el ponente, José Manuel Plaza, ingeniero industrial y responsable de Telefónica para la Administración Pública en la Comunitat Valenciana, Baleares, Región de Murcia y Aragón, “la IA no viene a sustituir el trabajo de las personas, sino a potenciarlo y a liberar tiempo para lo que realmente impulsa el crecimiento de cada empresa”.

Al finalizar la ponencia, Labpyme ha presentado su programa estrella, una formación gratuita en transformación digital dirigida a directivos y personal de pymes de entre 10 y 249 trabajadores, disponible a través del portal www.labpyme.com/edicion-comunidad-valenciana.

Compromiso con la digitalización y la innovación

Esta jornada se enmarca en el convenio de colaboración firmado el pasado mes de julio entre el Ayuntamiento de Quart de Poblet y la UTE Labpyme, cuyo objetivo es fomentar la digitalización y la formación en competencias digitales del tejido empresarial local. La iniciativa forma parte del programa estatal “Generación Digital PYMEs”, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation EU.

Con este tipo de acciones, Quart de Poblet refuerza su compromiso con la innovación, el empleo de calidad y la modernización empresarial, acercando los recursos del Plan de Recuperación a las pymes locales y apostando por una economía más competitiva y sostenible.