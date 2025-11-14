Rafelbunyol, a la vanguardia mundial de la vivienda bioclimática

Las casas del futuro son eficaces energéticamente y no solo consumen la mínima energía, sino que también la generan, pues se adaptan térmicamente al lugar donde se enmarcan. Se llaman las casas pasivas o 'Passivhaus' y tienen un certificado de un organismo independiente que valora todos los parámetros técnicos y otorga los reconocimientos específicos.

En Rafelbunyol, son pioneros en este tipo de viviendas sostenibles, ya tienen tres y este viernes inaugurarán tres más. Todas ellas impulsadas por un estudio de arquitectura local especializado desde hace años en este tipo de construcciones, "ra[ ]el arquitectura".

Pero, ¿qué es una Passivhaus? Rafael Ortega, uno de los arquitectos del estudio señala que el 'Passivhaus es un estándar de eficiencia energética, originado en Alemania, el más riguroso a nivel mundial. "No es una marca ni vende una manera de construir, sino que es un estándar creado por científicos alemanes que establece las condiciones de un edificio eficiente basado en demandas de calefacción, refrigeración y consumo de energía de cada edificio con un nivel de hermeticidad que tiene que ser diseñado y ejecutado para pasar un test de eficiencia energética.

Una de las casas Passivehaus en Rafelbunyol. / Adrián Mora Maroto

Un aire más 'puro' que en los Pirineos

"Los arquitectos nos formamos en cursos oficiales con criterios y softwares para garantizar que se cumplan todos los parámetros" para tener una vivienda con óptima eficiencia energética, pero también de confort y salud. "El efecto secundario de esa eficiencia es que las condiciones interiores de los edificios son siempre en condiciones de confort en cualquier época del año, con temperaturas de 20 y 25 grados y el aire limpio", explica Rafael Ortega. Y es que las viviendas pasivas consiguen que en cada vivienda, sin abrir ventanas, haya "un aire mejor que en los Pirineos, en plena montaña, porque se consigue el mismo nivel de pureza del aire, pero quitando todo lo malo como polen, humos, partículas volátiles o insectos", detalla el arquitecto.

Casa pasiva, con eficiencia energética casi al 100 % en Rafelbunyol / Adrián Mora Maroto

Las características de una vivienda pasiva son, entonces, el alto confort, la salud y la eficiencia energética. De hecho, el objetivo es generar un superávit de energía para poder transferir a otras redes. Hay tres niveles de cetificación Passivhaus: el classic (que no tiene generación fotovoltaica); el plus, que sí tiene generación solar y consume todavía menos energía y el más exigente, el premium. Este último parámetro consume una cuarta parte del primer nivel y genera el doble de energía.

En este último nivel, el premium, solo hay 37 viviendas en todo el mundo y en Rafelbunyol tienen tres. "Somos el único municipio que tiene más de una vivienda de estas características", señala el técnico a este diario. En definitiva, el objetivo final es construir viviendas que traigan "beneficios para el planeta". El nivel premium genera energía para tres o cuatro viviendas del entorno, mitigando los efectos del cambio climático.

Este viernes, el equipo de arquitectos pioneros inauguran y colocan las placas que certifican su eficiencia en tres nuevos proyectos en Rafelbunyol.