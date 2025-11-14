El Tardeo Remember Navidad llega de Torrent

Torrent volverá a convertirse en el epicentro de la música de los 90 y los 2000 con la llegada del auténtico y original Tardeo Remember®, que celebrará una edición muy especial por Navidad el próximo sábado 20 de diciembre de 2025, a partir de las 17:00 horas, en el Ágora de Parc Central. Una cita festiva, musical e intergeneracional que promete volver a hacer historia en la ciudad.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “Torrent se ha consolidado como un foco de atracción de eventos de gran nivel. Cada vez más promotores y organizadores eligen nuestra ciudad para celebrar citas culturales, musicales y festivas de relevancia, y eso es un orgullo para todos los torrentinos”. Además, Folgado ha subrayado la importancia de que la ciudadanía pueda disfrutar de oferta cultural de calidad sin salir del municipio: “Los torrentinos y torrentinas merecen poder disfrutar de espectáculos de primer nivel aquí, en nuestra ciudad, sin necesidad de desplazarse a otros lugares. Y gracias a propuestas como el Tardeo Remember®, esto es una realidad cada vez más evidente”.

Cartel del tardeo remember / L-EMV

La alcaldesa también ha recordado el éxito rotundo de la edición celebrada el pasado mes de octubre: “La sesión de octubre fue un éxito absoluto, con un ambiente extraordinario y una respuesta masiva del público. Estamos convencidos de que esta edición navideña superará todas las expectativas”.

Potente cartel artístico

El Tardeo Remember® Navidad contará con algunos de los nombres más destacados del panorama remember valenciano, que harán sonar los grandes himnos de toda una generación:

·Víctor Pérez – The Face / Sonido de Valencia

·Arturo Roger – A.C.T.V.

·Inma Eyes – ProDj / Dona Festival

·Coqui Selection – The Face

·Jose Cabedo – ProDj / Tardeo Remember

·Jesús Brisa – Espiral

·Sergi Val – Remember de Les Arts

El evento se extenderá desde las 17:00 horas y se prolongará hasta la noche, sin pausas, ofreciendo una experiencia musical completa para los amantes del remember. Las entradas anticipadas y a precio reducido ya están disponibles en Enterticket.es y en la web de VP Cultural.

Servicios

El Ágora de Parc Central contará con todas las comodidades necesarias para disfrutar de una jornada completa: Sonido profesional e iluminación de gran formato, zona gastronómica para cenar sin salir del recinto, servicio de barra y merchandising oficial, baños adaptados PMR, área exclusiva para personas con diversidad funcional, servicio sanitario y personal de seguridad y equipo técnico especializado.

Accesos y movilidad

La ubicación del Ágora, próxima al Parc Central, facilita un acceso cómodo mediante transporte público.

·TorrentBus (línea Verde): parada en Parc Central

·MetroValencia (líneas 1, 2 y 7): estaciones Torrent y Torrent Avinguda

Se recomienda el uso de transporte público o vehículos compartidos para favorecer la movilidad y reducir el impacto ambiental. Además, junto al recinto hay un amplio aparcamiento disponible.