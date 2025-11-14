Xirivella podrá megafonía para avisos de emergencia

El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Xirivella celebrado ayer aprobó, por unanimidad, el Plan Territorial Municipal frente a Emergencias (PTME) y el Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones (PAMRIX), dos documentos fundamentales que refuerzan la capacidad del municipio para prevenir y actuar ante cualquier tipo de emergencia.

Con esta aprobación, Xirivella culmina el proceso técnico y administrativo iniciado en 2022 y da un paso decisivo hacia la homologación de ambos planes por parte de la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana.

Los planes establecen los protocolos de coordinación y respuesta ante situaciones de riesgo colectivo, catástrofes o calamidades públicas, y actualizan los procedimientos de actuación frente a episodios de lluvias intensas o inundaciones, un fenómeno recurrente en el área metropolitana de València.

Para la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, “contar con planes aprobados y homologados por las distintas Administraciones es una garantía de seguridad, ya que la prevención y la planificación son la mejor forma de cuidar de nuestras vecinas y vecinos”.

El Ayuntamiento ha anunciado que, en paralelo a la aprobación de los planes, pondrá en marcha acciones concretas para mejorar la comunicación y la autoprotección ciudadana, como la instalación de un sistema de megafonía en distintos puntos del municipio para la emisión de avisos sonoros en caso de emergencia, campañas y talleres formativos dirigidos a Policía Local, Protección Civil y a la población en general, con especial atención a los colectivos más vulnerables, para enseñar cómo actuar ante diferentes escenarios de riesgo y la producción de cartelería informativa e infografías en edificios municipales que ofrecerán instrucciones claras y accesibles sobre cómo comportarse en situaciones de emergencia o evacuación.

Estas medidas, que ya tienen previstas una asignación económica para el presupuesto municipal de 2026, se enmarcan en la fase de implantación y mantenimiento de la operatividad de los planes, tal como establecen los documentos aprobados.

Con la aprobación de estos planes, “Xirivella se sitúa en un nivel más alto de preparación ante emergencias”, ha afirmado Bartual, para quien “es esencial que la ciudadanía disponga de la información y de las herramientas necesarias para protegerse, y que desde el Ayuntamiento estemos preparados para responder de forma eficaz y coordinada.”