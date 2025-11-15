Cámaras y más patrullas para mejorar la seguridad en el barrio de la Magdalena de Massamagrell

Los vecinos y vecinas del barrio de la Magdalena de Massamagrell llevan más de un año denunciando la inseguridad de esta zona tras la ocupación de una decena de adosados. Si bien algunos residentes de esta viviendas, protección de la Sareb, respetan la convivencia, hay otros que aparcan en las aceras, conducen motos a una velocidad desmedida y amenaza a quien le llama la atención.

Asimismo, el vecindario lamenta la suciedad que se acumula en las calles, donde incluso hay jaulas con gallos «mutilados», tal como señalan, y neumáticos acumulados. Estos dos últimos elementos desaparecerán en los próximos días. Así lo ha confirmado el alcalde del municipio, Paco Gómez y el concejal de Policía, Edmundo Boria a este diario tras reunirse con los vecinos y vecinas afectadas en el ayuntamiento del municipio de l’Horta Nord.

Una hoja de ruta común

Tras el encuentro, ambas partes han concluido una hoja de ruta de mejora del barrio que se irá monitorizando y actualizando con los meses y que incluye, también, una nueva reunión en el mes de enero. Ese itinerario de mejora se concreta con la retirada de las jaulas, de las ruedas y la vuelta de los operarios de limpieza al barrio, antes, «ni pasaban por ahí por las amenazas que recibían», detallan desde el ayuntamiento. Ahora, acompañados por un coche de Policía Local, realizan sus labores.

Además, dentro del plan se contempla la instalación de cámaras de vigilancia y una cámara 360, es decir, que gira sobre sí misma y capta las imágenes desde todos los ángulos. Este dispositivo estará ubicado en la calle Ametller.

Además, el consistorio procederá a retirar todos los vehículos abandonados en la vía pública con grúa y trabajará para tener al completo la plantilla de la policía local.Los agentes, en este plan, harán batidas a pie para evitar problemas de convivencia en las calles de esta zona. Esta respuesta viene tras muchos meses de quejas de los vecinos, que si bien ayer salieron esperanzados tras la reunión, reconocen que hay quien es escéptico con que las cosas vayan a mejorar «exponencialmente».

Solares privados con basura

Uno de los problemas que más preocupan a los vecinos es la basura que se acumulan en solares privados que no tienen uso. Piden al ayuntamiento que actualice la ordenanza de solares para que se limpie el suelo de oficio si el propietario no actúa para luego trasladar el coste de esa limpieza. Por su parte, el alcalde, Paco Gómez, recuerda que la ordenanza municipal «no obliga a los propietarios a vallar el solar, solo a limpiarlo» y en esas está el consistorio, que ha enviado varios requerimientos a los propietarios.

Por otra parte, los vecinos se quejan de que no se multa a los coches que aparcan de manera incorrecta. «La gente está muy cómoda y nosotros no podemos decirles nada, porque nos tienen amedrentados», dicen sobre algunas personas conflictivas del entorno que les han llegado a «amenazar de muerte».