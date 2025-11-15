Catarroja trasladará la Policía y la piscina cubierta a zonas más altas

El nuevo decreto emitido por el Gobierno, dentro del Plan de Reconstrucción, permite a los ayuntamientos afectados por la dana invertir los fondos subvencionados, no solo en levantar de nuevo las infraestructuras dañadas en los mismos emplazamientos y con las mismas condiciones, sino trasladarlos a otras ubicaciones menos inundables. Y es lo que va a hacer Catarroja.

El segundo municipio de la zona cero con más fallecidos ya ha presentado las memorias para poder trasladar dos servicios que afectan directamente a la ciudadanía. Uno es la Policía Local. Actualmente, la sede de los agentes se sitúa en la plaça de la Llotgeta, y por suerte, el retén apenas sufrió daños. Sin embargo, al estar en una de las zonas más céntricas del pueblo, con calles estrechas, se quedaron aislados, sin movilidad ,para poder actuar con celeridad.

Es por eso que el consistorio ha decidido reubicar la Policía Local en el anillo externo del municipio, cercano a una arteria de entrada y salida como es la CV-400, además de ser la zona más alta del municipio y, por tanto, menos inundable. En un solar en forma de quesito, en la avenida Jaume I junto al estadio Mundial 82. Allí, es donde el Ayuntamiento de Catarroja tiene previsto construir un centro de emergencias. "Es de las zonas más altas del municipio. Allí se reubicará la Policía Local y sus vehículos, para evitar que se pierdan como pasó el 29 de octubre, y también se hará acopio de material necesario, con autonomía, para poder atender y ser operativo en catástrofes como la ocurrida", explicaba el concejal de Urbanismo, Martí Raga, en el último pleno, ante las quejas de otra concejala por la falta de salubridad en el solar. El consistorio ya ha encargado la memoria a Tragsa, empresa que el Estado ha puesto a disposición de los consistorios afectados para la reconstrucción.

Catarroja sigue así la estela de otros municipios como Paiporta, que ya anunció la creación de una Oficina de emergencias para centralizar la coordinación de todos los servicios y departamentos municipales implicados en la gestión de emergencias, bajo la supervisión de la Policía Local.

Vandalismo y okupación

También a la zona más alta se pretende trasladar la piscina cubierta. En este caso, la actual sí sufrió graves daños, tantos que se ha considerado necesario su derribo. Su emplazamiento entre las vías del tren y la Pista de Silla, al lado del parque de les Barraques y del barranco de Pelayo, no ofrece garantías de cara a otra posible inundación y es por eso que el consistorio, avalados por el Plan Director, ha decidido reubicarla en otro suelo de uso dotacional deportivo, junto a la actual piscina de verano, próxima a la CV-400, menos inundable. Fue la concejala de Deportes, Beatriz Sierra, la que así lo indicó en el último pleno. "La piscina está muy afectada. Todo el equipamiento está muy dañado, y las recomendaciones de todos los expertos es que se ha de trasladar de allí. Una de las medidas de resiliencia es trasladar esa piscina a otro lugar, que sea un suelo de equipamiento deportivo. Ya está enviado a Tragsa para que acaben de hacer la memoria y trasladarla al Ministerio, para que dé el ok y empezar con las licitaciones", explicó.

El problema en este caso no es solo el servicio que deja de dar a los vecinos abonados, y sobre todo al club Sirenas de Catarroja, que se ha tenido que trasladar a Albal para preparar sus competiciones, así como la escuela, sino que además, el actual edificio ha sido objeto de vandalismo de okupación. Algo de lo que es consciente el consistorio, que ha puesto medidas: "Hay que recordar que la gestión de la piscina es una concesión a una UTE, a la que se le ha requerido que cierre y ponga medidas preventivas para que no vuelva a pasar. Se le ha hecho ya de parte del consistorio varios requerimientos y se ha incrementado la vigilancia del parque. Es una situación difícil para los vecinos de la zona, que entendemos, y estamos trabajando en ello", señalaba Beatriz Sierra.