Nati Fajardo consigue una ajustada victoria para liderar el PSPV Torrent

El PSPV-PSOE de Torrent ya tiene nueva secretaria general para liderar la candidatura socialista para las elecciones municipales de 2027. Nati Fajardo ha sido la vencedora de una ajustada votación, 107 votos frente a los 105 de la otra candidata, Trini Castelló. Este resultado evidencia la división interna, como ha reflejado el grupo municipal que apoyaba a partes iguales las candidaturas.

Fajardo ha contado con el respaldo de pesos pesados de la agrupación local, como Ximo Planells (hasta ahora secretario general), que en su candidatura figura como presidente, o el exalcalde Jesús Ros, aunque no forma parte de su futura ejecutiva Los concejales Inma García Barat (vicesecretaria), Edu Gómez (organización) y Pascual Martínez (acción electoral) también son partidarios de Fajardo. Asimismo, en esta candidatura figuran Mari Carmen García (administración), Javi Llaosa (política institucional), Almudena Salvador (Igualdad), Santiago Olivares (educación), Isabel López (formación), Pilar Zaera (sostenibilidad), Maribel Fernández (política del bienestar), Merche Albacete (solidaridad), José Olmos (militancia), así como Fina Carques, José Antonio Castillejo, Lola Moreno y Julia Pérez.

"Un partido para mejorar Torrent"

Fajardo aseguraba días previos a la elección que se siente "convencida, preparada y feliz de optar a liderar la agrupación socialista" y avanzaba que intentará "con toda mi alma hacer un partido mejor para hacer el Torrent que la ciudad merece". En definitiva, "un proyecto político participativo, promoviendo la escucha activa, debatiendo y reflexionando dentro y fuera del partido". En este sentido, la recién elegida expresaba que "respeto profundamente los procesos internos" con "las negociaciones pertinentes sin deslealtades", y que "la militancia decide" .

Jornada electoral para elegir a la nueva secretaria general del PSPV Torrent. / PSPV Torrent

Nati Fajardo es maestra de profesión, y desarrolla su labor docente en el CEIP Orba de Alfafar, centro del que ha sido directora. Fajardo también fue concejala socialista en la etapa 2011-2015, y ahora asegura que su candidatura está hecho "con el fin de trabajar por el partido local" que, si bien “nunca he dejado de hacerlo” ahora “es una oportunidad de reactivarse y ayudar a Diana Morant”, recalca, “dada mi buena relación con toda la militancia”.

“Me siento ilusionada y decidida a trabajar en un proyecto colectivo en el que todas las voces caben y pueden ser escuchadas. Esta candidatura surge de la voluntad de sumar, de construir entre todos y todas el futuro de nuestra ciudad, y confío en contar con la confianza de mis compañeros y compañeras”, comentaba la también secretaria de Educación de la ejecutiva provincial que lidera Carlos F. Bielsa.