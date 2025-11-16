Paseos vecinales para reconstruir Catarroja

El Ayuntamiento de Catarroja ha sido el punto de encuentro de un nutrido grupo de vecinos y vecinas que tenían un objetivo común: poder dar su punto de vista y participar en la mejora de sus barrios durante el proceso de reconstrucción de su municipio. Para ello, acompañados por la concejala de Medio Ambiente, servicios urbanos y vía pública, Marta Galdón, y la concejala de Participación Ciudadana y Proyectos Europeos, Nuria Martín, han recorrido los principales espacios para escuchar sus iniciativas. Una de las personas que ha tomado la palabra durante el recorrido ha sido una trabajadora de la biblioteca del municipio, quien ha señalado: “Necesitamos ser escuchados de verdad y éste es el camino”.

La acción, organizada por Paisaje Transversal, especialistas en planificación urbana, y por la Universitat Politècnica de València, ha diseñado un recorrido para demostrar que la reconstrucción no es solo una obra técnica: es una obra colectiva, basada en el diálogo constante y la implicación vecinal. El paseo ha dado lugar a una imagen muy gráfica: miembros de asociaciones locales como Recuperem Barraques, representantes feministas, miembros de la Escuela Pública de Adultos y ciudadanía en general caminando juntos hacia una Catarroja más resiliente, cohesionada y preparada para el futuro.

El equipo de Paisaje Transversal ha señalado que el objetivo es que la gente “hable con naturalidad, se detenga en puntos clave y compartan sus observaciones y aportaciones con el resto, ya que queremos dinamizar el proceso y dar voz al vecindario”. Esta metodología permitirá añadir cada aportación al diagnóstico técnico que ya se está desarrollando.

Analizar el papel de la naturaleza en el proceso

El grupo se ha dirigido hacia la avenida Rambleta, uno de los lugares más significativos por el impacto de la inundación. Es ahí donde Jordi Peris, profesor de la UPV especializado en participación ciudadana y cooperación para el desarrollo, ha resaltado que en la actualidad “se está analizando el papel de la naturaleza en el proceso de reconstrucción, con la idea de no repetir errores del pasado y replantear la ciudad con criterios verdes”. “Se busca una Catarroja más resiliente, sostenible y amable para la ciudadanía”, ha indicado. En esta línea, se han propuesto medidas como incorporar arbolado, crear espacios de evacuación del agua, así como otros elementos de renaturalización.

Se puede ver el calendario de actividades en la web Catarroja Avanza. / A. C.

A partir de ese momento, el paseo se ha dividido en dos grupos: uno ha continuado hacia el CEIP Paluzié, el polideportivo, la huerta y la Villa Romana. Una de las principales preocupaciones ha sido la reconstrucción de la Escuela de Adultos (EPA), considerada un espacio esencial de cohesión social: “Debe pensarse para personas adultas, con accesibilidad y espacios adecuados”, han recalcado las personas participantes. De hecho, una vecina ha manifestado: “Echo de menos la Escuela de Adultos, porque en ella hacíamos muchas actividades, pero además era un espacio de integración de la ciudadanía”.

El segundo recorrido ha continuado hacia la Biblioteca Ramon Guillem, la calle Pelayo —uno de los enclaves más castigados por la dana—, Les Barraques, la Llotgeta, Escoles Velles, el mercado y los huertos urbanos. La calle Pelayo, donde el agua llegó a casi tres metros, sigue siendo una prioridad de actuación. Durante este recorrido se ha manifestado la necesidad de revitalizar el barrio de Les Barraques, ya que como ha señalado uno de los vecinos asistentes “es necesario atraer población joven”.

Todas las aportaciones vecinales en cada uno de los puntos del recorrido van a ser tomadas en cuenta. Además, hay programadas más acciones de participación que pueden consultarse en el calendario de Catarroja Avanza.

Esta iniciativa evidencia que la reconstrucción del municipio es un proceso compartido, en el que la voz de la ciudadanía ocupa un lugar central y se trabaja junto a la administración para priorizar las actuaciones. Las concejalas que han asistido a esta jornada han señalado: “el compromiso activo de la ciudadanía es crucial para empezar a diseñar una Catarroja más fuerte y preparada ante futuros fenómenos climáticos”.