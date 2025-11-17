La Agrupación Musical Los Silos de Burjassot atraviesa el ecuador de la fiesta de Santa Cecilia

La Agrupación Musical Los Silos de Burjassot, dentro de los actos en honor de Santa Cecilia, celebró el domingo por la mañana el tradicional pasacalle de recogida de nuevos componentes para su Banda Sinfónica.

Tras la imagen de la Patrona de la Música, más de un centenar de intérpretes de las distintas formaciones que integran la sociedad artística recorrieron los barrios del municipio e hicieron parada en los domicilios de las cuatro personas que, en breve, debutarán a las órdenes del maestro Javier López Salón, director de la Sinfónica. A lo largo del trayecto, en el que no faltó el estrépito de la traca, se pudo escuchar una cuidada selección de pasodobles.

Imposición de insignias a un nuevo componente de la Banda Sinfónica. / V. Ruiz Sancho

A las puertas de sus respectivas casas, adornadas con la pintura de una clave de sol, el maestro Javier López y la presidenta de la Agrupación Musical, Vanessa Rubio, junto con la directiva Rosa Blasco, impusieron a los debutantes la lira corporativa de la entidad y el escudo de la ciudad de Burjassot en presencia de familiares, amigos y vecinos en general. El pasacalle concluyó en la sede de Los Silos con el ágape que ofrecieron los nuevos músicos de la Sinfónica.

Las actividades por Santa Cecilia, que la Agrupación Musical inició la semana pasada con su participación en la carrera 8 K del Circuit Horta Nord –Los Silos diseñó el cartel de la prueba– y un posterior concierto de música de cámara, encontrarán su colofón el próximo sábado, día 22, en el Centro Cultural Tívoli. Allí, a partir de las 18 horas, la Banda Juvenil y la Banda Sinfónica ofrecerán conjuntamente el Concierto de Santa Cecilia.