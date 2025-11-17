Aparece un 'petauro del azúcar' en las calles de Benetússer

La Policía Local de Benetússer encontró el domingo por la mañana un animal extraño en las calles del municipio, concretamente en la calle Lope de Vega, alrededor del centro Villar Palasí, donde actualmente se alberga al alumnado del CEIP Vicent Ricart i Bonillo.

Los agentes rescataron el pequeño animal y siguieron el protocolo que se establece cuando se encuentran animales de los que se desconoce su especie. Así, contactaron con el Centro de Recuperación de Fauna “La Granja de El Saler” y les enviaron una imagen del ejemplar. Los profesionales del centro les hicieron saber que se trata de un petauro del azúcar (Petaurus breviceps), un pequeño mamífero marsupial originario de Australia, Indonesia y Nueva Guinea.

Ya está con sus dueños

A continuación, desde el centro afirmaron que está permitida su tenencia como mascota, por lo que la Policía Local publicó un post en sus redes sociales para buscar a los posibles dueños del animal. A los pocos minutos de colgar la publicación, aparecieron los dueños para recuperar a su pequeño animal.

No obstante, la publicación de este animal en redes sociales trajo consigo un debate sobre la tenencia de este tipo de animales como mascota. Hay personas que opinaban que debería estar prohibida su comercialización, y otras se ofrecían a adoptarlo si no aparecían los dueños.