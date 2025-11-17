Bokerón, de Godella, gana el premio al mejor almuerzo en el primer certamen local

Bokerón, en Godella, tiene el mejor almuerzo del municipio. Así lo acredita el podio del primer concurso de almuerzos de Godella celebrado durante estas semanas. El bar ubicado en la plaza Mayor no solo se ha llevado 300 euros de premio, sino que gana la visibilidad y reconocimiento tras un primer certamen, pionero en la localidad.

Esta iniciativa ha reunido a 12 bares y restaurantes del municipio con el objetivo de promocionar la hostelería local y poner en valor una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas en la Comunitat Valenciana: el almuerzo popular. Durante toda la duración del concurso, vecinos y visitantes han podido disfrutar de las diferentes propuestas de los establecimientos participantes, que han ofrecido almuerzos típicos con producto local, fomentando la calidad, la originalidad y el ambiente festivo.

Los ganadores del concurso fueron anunciados el miércoles 12 de noviembre en un acto público en el salón de plenos municipal, donde se proclamaron las mejores propuestas de almuerzo y en el que además la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Godella colaboró con un premio para uno de los participantes.

Los locales galardonados fueron el Bokerón, cuya propuesta de bocadillo se alzó con el primer premio del concurso, el segundo lugar fue el bar de la Lloma y el tercer premiado fue la Llotgeta, todos recibieron un trofeo en reconocimiento por su trabajo de manos del alcalde y el concejal de comercio que se trasladaron en persona a los establecimientos para felicitarles por su trabajo.

Fomentar la economía local

El concejal de Comercio, Juanma Álamo, ha destacado "la gran acogida de esta primera edición, que demuestra la vitalidad de nuestro comercio y nuestra hostelería. Godella tiene un gran potencial gastronómico, y desde el ayuntamiento seguiremos impulsando iniciativas que dinamicen la economía local y apoyen a quienes cada día levantan la persiana de sus negocios".

Por su parte, el alcalde de Godella, José María Musoles, ha subrayado "la importancia de respaldar a los bares y restaurantes del municipio, verdaderos motores sociales y económicos que mantienen viva la identidad de nuestro pueblo".

Desde la Concejalía de Comercio se ha mostrado la intención de consolidar el certamen como una cita anual, con nuevas actividades complementarias que sigan promoviendo la participación ciudadana y el consumo en los establecimientos locales.