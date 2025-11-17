Burjassot suscribe un convenio con el Centro Ocupacional Los Silos para mejorar sus instalaciones

El Ayuntamiento de Burjassot y la Asociación de Profesionales del Centro Ocupacional Los Silos han firmado un convenio de colaboración destinado a financiar las obras de mejora en el local donde se desarrolla la actividad del centro, ubicado en la calle Micer Domingo Mascó,22 del municipio. El acuerdo ha sido suscrito por el alcalde, Rafa García, y el presidente de la asociación, Julián Oviedo, con el objetivo final de garantizar unas instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad intelectual que utilizan el centro y mejorar así su bienestar y calidad de vida.

El acuerdo firmado contempla que el Ayuntamiento destinará 45.000 euros a la reforma de los baños y el suelo de la sede del Centro Ocupacional Los Silos, actuaciones necesarias para asegurar la accesibilidad y el correcto funcionamiento de una instalación que debe estar perfectamente adaptada a personas con diversidad funcional. Por su parte, la Asociación de Profesionales del Centro Ocupacional Los Silos se compromete a la ejecución de las obras, a justificar su realización y a continuar desarrollando el proyecto social del centro, que lleva más de tres décadas ofreciendo apoyo, formación y actividades para personas con discapacidad intelectual.

Con este convenio, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con los servicios sociales municipales y con la mejora de los recursos que apoyan la autonomía, la integración y la participación de las personas con diversidad funcional en Burjassot.