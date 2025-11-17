Cierra dos semanas un importante acceso a la zona comercial de Alfafar

Desde este lunes por la mañana, permanece cerrado uno de los principales accesos a la zona comercial de Alfafar desdela Pista de Silla. Se trata del túnel que conecta la V-31 con el área donde se sitúa Carrefour. Según ha comunicado el Ayuntamiento de Alfafar, los trabajos de mejora en el vial lo mantendrán cerrado entre diez y doce días.

Sin embargo, habrá una excepción. Conscientes de que el último viernes de noviembre es el Brack Friday que se ha consolidado en los últimos años com uno de los días más importantes para el sector comercial, con importantes ventas de cara a las compras navideñas, el consistorio ha deicido reabrir durante el fin de semana del 28 de noviembre el acceso, y después volver a cerrarlo para acabar las obras.

En concreto, en este túnel, altamente inundable que suele cerrarse en episodio de lluvias, se van a realizar trabajos de reposición de defensas, limpieza de márgenes y reparación de una viga dañada.

Tramo cortado. / A.A.

Durante esta semana, los trabajos se centrarán en la reparación de la viga. Del 28 al 30 de noviembre se suspenderán los trabajos para pofder abrir el túnel por el Black Friday, y el 1 de diciembre se volverá a cerrar al tráfico hasta finalizar los trabajos, hasta aproximadamente el puente de la Inmaculada, ya que después, sobre el 9 de diciembre, se tiene previsto el fin de las obras de forma definitiva.

Seguimiento de las obras

"Desde el ayuntamiento se realizará un seguimiento constante para asegurar que se cumplan los plazos y minimizar las molestias. Gracias por vuestra comprensión y paciencia", aseguran fuentes municipales en un comunicado emitido a través de sus redes sociales.