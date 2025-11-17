Compromís per Paterna pide al gobierno local que compre el solar pactado para construir un auditorio en la Canyada

Compromís per Paterna reclama al gobierno socialista la compra inmediata del solar situado frente al Centro Social de La Canyada, actualmente en venta, tal como establecía la moción aprobada por unanimidad en el pleno municipal hace ya más de un año para destinar este espacio a la construcción de un auditorio moderno, equipado y con condiciones óptimas de sonoridad.

La portavoz de Compromís per Paterna, Carmen Gayà, recuerda que la propuesta fue recibida "con una enorme satisfacción" por el vecindario de La Canyada, "un barrio con una vida cultural intensa, rica y diversa que merece unas instalaciones a la altura. No queremos que un acuerdo plenario aprobado por unanimidad quede olvidado en un cajón. El gobierno socialista tiene la obligación de cumplir la palabra dada y adquirir ya el solar para hacer realidad un auditorio digno para La Canyada", ha afirmado Gayà.

Espacios "obsoletos y desfasados"

Compromís denuncia que los espacios actuales del Centro Social están "obsoletos, desfasados y sin las condiciones técnicas mínimas" para acoger representaciones teatrales, musicales, corales, conferencias o proyecciones de cine con la calidad que merecen las entidades culturales del barrio. "Las asociaciones culturales hace años que hacen malabarismos en un espacio anticuado que limita su expresión artística. Es una situación injusta que ya no puede alargarse más", ha remarcado la portavoz.

"El nuevo auditorio permitiría, además, crear salas de reunión adicionales para reducir la saturación actual de los espacios públicos, a menudo completamente ocupados por la gran demanda asociativa de La Canyada. Recordamos también que la moción incluía la creación de un aparcamiento soterrado en los bajos del auditorio para descongestionar la Plaza Puerta del Sol, que sufre una fuerte masificación de vehículos los fines de semana", señalan desde Compromís.

"Es una oportunidad histórica, el solar está en venta y no hay ninguna excusa para no actuar. Si el PSOE no compra el terreno, tendrá que dar muchas explicaciones al barrio de La Canyada", ha concluido Carmen Gayà.