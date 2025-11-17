Condecorados ocho policías de Alaquàs por su vocación de servicio público
Las medallas más destacadas fueron concedidas por conseguir la reanimación cardiovascular de una persona; por el descubrimiento y detención de una plantación de marihuana y por una intervención en la cual un agente perdió parte de su oreja y tuvo lesiones de gravedad
Un total de ocho agentes de la Policía Local de Alaquàs fueron distinguidos el pasado 12 de noviembre en el acto de entrega de condecoraciones organizado por la Generalitat Valenciana celebrado en Xirivella. En el acto estuvieron presentes el Alcalde de Alaquàs, Toni Saura y el comisario jefe de la Policía Local de Alaquàs, Antonio Carrasco.
En total, la Policía Local de Alaquàs recibió un total de 13 distinciones: 3 medallas al mérito con distintivo rojo (las medallas con más alta distinción que otorga la Generalitat Valenciana), 8 medallas al mérito con distintivo azul y dos felicitaciones públicas individuales.
Las medallas más destacadas fueron concedidas por varias actuaciones de relevancia. La primera, por conseguir la reanimación cardiovascular de una persona que se encontraba en paro cardíaco; la segunda por el descubrimiento y detención de una plantación de marihuana; y la tercera por una intervención en la cual un agente perdió parte de su oreja y tuvo lesiones de gravedad.
