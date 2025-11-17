El instituto y el ayuntamiento de Sedaví coordinan un programa para paliar el absentismo escolar

El Instituto de Educación Secundaria (IES) de Sedaví ha puesto en marcha este curso 2025-2026 el Programa de Aula Compartida (PAC) en colaboración con el ayuntamiento del municipio de l'Horta Sud, que asumirá los gastos del aula taller. El programa se está realizando en el IES Sedaví con 12 alumnos y alumnas de segundo de la Educación de Enseñanza Obligatoria (ESO) aunque pueden llegar a ser 15 y tiene como objetivo principal reducir el absentismo escolar crónico o el abandono escolar.

El PAC es un programa de atención a la diversidad e inclusión educativa dirigido al alumnado en riesgo de exclusión social y tiene como objetivos reducir el absentismo escolar, prevenir el abandono escolar, reforzar las competencias claves y ofrecer un espacio alternativo al alumnado donde potenciar su incorporación al mundo laboral.

El IES Sedaví pone en marcha el Programa de Aula Compartida (PAC) en colaboración con el consistorio. / L-EMV

El horario del alumnado es de 30 horas semanales: 10 como mínimo de ámbito académico en las cuáles se priorizan la adquisición de habilidades necesarias para la adaptación e inclusión del alumnado en el centro y el resto de Aula Taller.

Un módulo práctico

El Aula Taller es la parte del programa totalmente práctica del programa que incluye actividades por las cuáles las personas participantes tienen interés. En el caso del PAC del IES Sedaví las personas participantes están realizando prácticas de estudios relacionados con el ejercicio físico como Monitor de Tiempo Libre o similar por una parte y por otra están realizando prácticas de peluquería y estética impartidas por una profesional de Sedaví.

El Ayuntamiento de Sedaví costeará la dotación de los recursos personales para el desarrollo del PAC que colaborará con el profesorado del instituto y se hará cargo de impartir talleres de peluquería y estética. Además, el Ayuntamiento también ha facilitado un espacio municipal con material de peluquería y estética para el desarrollo del taller.

El director del IES Sedaví, Héctor Pérez, durante la firma del convenio entre el centro eduucativo y el ayuntamiento de Sedaví, quiso agradecer el "gran compromiso del Ayuntamiento de Sedaví a través de este programa porque los resultados ya son patentes y tanto el alumnado que está acudiendo al PAC como el de las otras clases están obteniendo beneficio de la puesta en marcha de este programa".

Fomentar la motivación y la formación

“Cualquier programa que motive al alumnado a seguir estudiando, a acudir al centro escolar y a formarse para mejorar su incorporación posterior al mundo laboral es bien recibido en Sedaví porque aporta muchísimas ventajas directamente al centro educativo como es el IES Sedaví, pero indirectamente a todo el municipio", ha indicado el alcalde de Sedaví Jose Cabanes.

El primer edil también ha querido destacar que "tenemos mucha suerte de tener un equipo directivo y profesorado del IES Sedaví implicado; así como la concejala Amparo Cuenca y la profesora del PAC de peluquería y estética, Eva Romeu, vecina de nuestro municipio, que ha asumido este papel como un gran reto y le agradecemos mucho su compromiso con este proyecto".