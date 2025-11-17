Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las obras del PAI Bovalar en Rocafort dejan sin luz al barrio cinco días

El consistorio señala que la avería ha sido por los trabajos de construcción de la promoción de viviendas y esperan que se solucione de manera inmediata

El PAI Bovalar en Rocafort, este domingo por la noche.

El PAI Bovalar en Rocafort, este domingo por la noche. / Nacho Cernicharo

Violeta Peraita

Rocafort

"Si alguien quiere ver las estrellas, puede venir al PAI Bovalar. Tenemos cero contaminación lumínica, esta semana no tenemos alumbrado público", escribía esta semana un vecino en las redes sociales vecinales de Rocafort. La causa de esta avería es que las obras que se están llevando a cabo en la zona para levantar varias promociones de viviendas ha tocado algún sistema eléctrico y lo ha desactivado. Así lo explican desde el consistorio, que aseguran que supieron la tarde del jueves o la mañana del viernes de esta situación.

Este lunes por la mañana, el alcalde del municipio Gorka Gómez (PP) junto a técnicos municipales y agentes de la Policía Local se han desplazado al lugar para analizar la avería y hablar con la empresa constructora. Asimismo, le han instado a arreglar la avería de inmediato, algo que el ayuntamiento espera que ocurra durante el día de hoy. "Lo ha revisado el electricista y el ingeniero municipal y hoy hemos hablado con la empresa para que se reestablezca el servicio cuanto antes", explican las mismas fuentes.

Estado del cableado en la calle en obras del PAI Bovalar de Rocafort.

Estado del cableado en la calle en obras del PAI Bovalar de Rocafort. / L-EMV

