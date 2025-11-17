Participación ciudadana para crear una Catarroja verde en la recuperación tras la dana

El Ayuntamiento de Catarroja, a través de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha programado una serie de acciones de participación cuyo lema es "Imagina, crea y transforma" el municipio. Estas jornadas forman parte del Estudio Previo de Infraestructura Verde y Azul y del Plan de Preservación de la huerta del programa Catarroja Avança que están desarrollando entre ambas instituciones.

El objetivo de los talleres es construir un futuro más verde, seguro y humano, combinando innovación social, memoria colectiva y soluciones basadas en la naturaleza. El calendario establece tres encuentros distintos, en el que cada sesión se conecta con la siguiente. La primera de ellas es la de Mapeo Emocional, orientada a descubrir los lugares que conectan a la ciudadanía entre sí y los espacios que se desea recuperar. Tendrá lugar el jueves 20 de noviembre en el Espai Jove, de 17:00 a 20:00 horas.

La segunda acción es el jueves 27 de noviembre, cuyo lema es Catarroja mañana. En ella se anima a las personas asistentes a imaginar cómo será Catarroja en 2035 y desde donde se diseñarán las ideas transformadoras. Se ha previsto que sea también en el Espai Jove de 17:00 a 20:00 horas.

Planificación inclusiva y participativa

La última está prevista para el 2 diciembre: Caminos transformadores, que trata de construir la hoja de ruta hacia la Catarroja del futuro. En esta ocasión será en el salón de plenos/sala multiusos del ayuntamiento, de 17:00 a 20:00 horas.

La participación ciudadana es un pilar fundamental de este proyecto. Estos encuentros tienen como fin lograr una planificación participativa e inclusiva que combine el conocimiento técnico con la experiencia de quienes viven y trabajan en Catarroja.