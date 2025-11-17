Per l'Horta denuncia que el desvío de la Saleta destruirá 150.000 m² de huerta protegida

Per l'Horta denuncia que el proyecto de canalización del barranco de La Saleta usa los mismos cálculos hidráulicos de documentos anteriores, elaborados con anterioridad a la dana del 29 de octubre de 2024 y, por lo tanto, no tiene en consideración el caudal estimado en este episodio extraordinario de lluvias. En su documento de alegaciones al proyecto, la asociación destaca que la Confederación Hidrográfica del Júcar «juega a justificar en diferido aquello que ahora no puede para dar por válida la solución proyectada y que se encuentra ya decidida».

En las conclusiones de las alegaciones, la entidad destaca que, tal como está planteado, el proyecto no solucionará «los problemas de avenidas de agua por no estar actualizado al contexto de cambio climático actual». Per l'Horta, continúa el escrito, defiende «soluciones basadas en la naturaleza» (como la creación de zonas de inundación controlada o jardines de agua) que tengan «un enfoque holístico del territorio», en lugar de modelos de final de cañería como el presentado por la CHJ para La Saleta. El enfoque que defiende la asociación está en la línea del proyecto europeo SpongeWorks, en el cual, paradójicamente, ya participa la CHJ.

El colectivo de defensa del territorio recuerda que el proyecto de La Saleta forma parte de un conjunto de actuaciones más ancho que incluye, entre otros, intervenciones en el barranco del Poyo y aguas arriba en la cuenca media del barranco del Poçalet, además de la creación de una gran zona verde inundable en el término municipal de Quart de Poblet. «Por lo tanto —explica Per l‘Horta en sus alegaciones— no se considera válida la solución propuesta en el proyecto de manera aislada, sin la ejecución en cabecera del resto de actuaciones».

Levante-EMV

La asociación denuncia, además, la grave afectación del proyecto de La Saleta sobre el paisaje de l'Horta Sur, con la destrucción de 150.000 m² de huerta protegida, la fragmentación del territorio, la descontextualización de elementos patrimoniales y el corte de acequias y caminos. El colectivo de defensa del territorio recuerda que «la zona está atravesada por muchas infraestructuras lineales y la única área continúa que actualmente queda libre es precisamente por donde se pretende construir la nueva canalización».

Peligro de obstrucción de la canalización

El documento de alegaciones recuerda también el peligro que la conducción sepultada quede obstruida con la entrada de elementos voluminosos arrastrados por la corriente, lo cual podría provocar desbordamientos en zonas que hasta ahora no han sido afectadas, o lo han estado menos. Según Per l'Horta, la obstrucción de la conducción sepultada provocará que el agua busco salidas alternativas, una de las cuales «será volver a su cama natural en su paso por el centro de la localidad de Aldaia». La asociación alerta, además, que al proyecto no se hace ninguna mención de aquello que se pretende hacer con la cama actual.