El PP de Alboraia denuncia el deterioro del parque de madera y la falta de mantenimiento en la zona deportiva

El Partido Popular de Alboraia ha denunciado públicamente el "estado de abandono" en el que se encuentra el conocido parque de madera, una de las pocas zonas al aire libre donde la juventud del municipio puede practicar deporte. El portavoz del PP, Modesto Martínez, y el concejal Carlos Márquez han visitado las instalaciones y han constatado un deterioro "alarmante", que consideran "consecuencia directa" de la falta de mantenimiento por parte del equipo de gobierno formado por PSPV y Compromís.

Estado del césped artificial en el parque de madera. / L-EMV

Según explican, el césped artificial de la pista presenta un desgaste evidente por el paso de los años, con amplias zonas donde el material se ha desprendido, dejando huecos, bordes levantados y tramos completamente sueltos. Esta situación, además de impedir un uso adecuado del espacio, supone un "riesgo para la seguridad, ya que puede provocar tropiezos, caídas y lesiones", lamentan desde el PP.

Más espacios para jóvenes

A esta falta de mantenimiento se suma la "suciedad acumulada" en distintos puntos del recinto, lo que refuerza la "sensación de abandono generalizado del entorno deportivo". El Partido Popular recuerda que "la juventud de Alboraia carece de suficientes espacios públicos" para practicar deporte, y que "lo poco que tiene se encuentra en condiciones inaceptables". Además, aseguran que llevan meses reclamando actuaciones urgentes en comisiones y plenos para revertir esta situación, "sin obtener respuesta por parte del gobierno municipal".

Parque de Madera de Alboraia. / L-EMV

"Los vecinos llevan tiempo trasladando sus quejas. El deterioro del parque no es algo puntual ni reciente, sino un problema que se agrava por la falta de mantenimiento", señala el portavoz del PP, Modesto Martínez.