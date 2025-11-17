La Protectora de Burjassot celebra su Rastrillo Solidario de Otoño

“Ven a disfrutar de un ratito de amor, solidaridad y compromiso.” Este fue el emotivo reclamo que la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB), con el lema “En fomento de la adopción”, lanzó a la ciudadanía invitándola a participar el domingo por la mañana, en la plaza del Ayuntamiento, en una nueva edición de su Rastrillo Solidario de Otoño.

El colectivo animalista agradeció la colaboración de las personas que asistieron al evento y las animó a “seguir el ejemplo de quien opta por la adopción de animales procedentes de los refugios frente a la compraventa”. A lo largo de la jornada la SPAB informó de todo lo relativo a la gestión de adopciones, acogida y apadrinamiento de animales, además de las distintas formas de colaborar directamente con la entidad para llevar a cabo sus campañas de concienciación ciudadana.

Asimismo los voluntarios y las voluntarias de la Protectora ofrecieron variados artículos tanto de ‘merchandising’ como de los que provienen de donaciones anónimas para la causa. La recaudación obtenida con las ventas se destinará “íntegramente” al cuidado de los animales del refugio de la SPAB. Como en anteriores ocasiones, en el rastrillo también se instaló una parada para la recogida de alimentos y de productos higiénico-sanitarios de animales.